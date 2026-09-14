La decencia, objetivo urgente

Ya está bien. Basta. Hay cosas que de tanto repetirse, alguno intenta convertirlas en paisaje. Los gritos de "puta el Barça y puta Catalunya" (sin conflicto alguno en el terreno de juego) llevan demasiado tiempo colándose como si fuesen una parte inevitable del espectáculo, y no. No lo es. No puede serlo. No debe serlo. Y, entre todos, hemos de extirpar esa coral vomitiva.

El domingo, en el Ciutat de València, solo una semana después de jugar en Mestalla, la misma cantinela. Mismo guion, misma ira, mismo chillido de primates perfectamente sincronizado. Una música de barbarie e incultura que, si nadie pone remedio, dentro de una semana aparecerá en otro rincón de España.

Los jugadores del Barça, en el campo del Levante. / Biel Alino / EFE

Pueden no soportarnos por nuestro orgullo y nuestra lucha por la diferencia. La libertad permite e incentiva que unos y otros no solo seamos, sino que pensemos diferente, lo que no es aceptable es convertir la intransigencia y el odio en una actividad colectiva en presencia de miles de niños, en directo o por televisión.

Basta de mirar a otro lado

No hablamos de una opinión, de una crítica, ni tan siquiera de una rivalidad deportiva. Hablamos de insultos unánimes cargados de mierda, dirigidos (sin reacción crítica del resto de asistentes) a un club, una cultura y un pueblo por lo que es o representa. Y eso no es rivalidad. Eso es otra cosa.

Por eso hay que decir basta. Basta de mirar hacia otro lado. Basta de justificarlo como ambiente, pasión o calentón. Basta de aceptar que insultar a Catalunya y al Barça forme parte de la jornada. Cuando la diversión necesita desprecio y fobia para funcionar, se convierte en náusea colectiva. Podemos ser dispares. Podemos no gustarnos. Podemos hasta competir, discutir y hasta llevarnos fatal. Eso es vivir en libertad. Pero una sociedad decente no debe permitirse odiar al divergente para sentirse unida.

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Y tú, aficionado, que cada domingo, de forma individual, necesitas gritar e insultar para sentirte más fuerte, sepas que el problema ni es el Barça, ni está en Catalunya. El problema eres tú.