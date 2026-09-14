El Clásico de Liga F en el Camp Nou ya tiene fecha

Ya tenemos fecha y hora para el primer partido de la temporada del equipo de Pere Romeu en el Camp Nou. Y nada menos que será para el clásico de Liga. El Barça recibirá al Real Madrid el domingo 4 de octubre a las 17 horas en el feudo azulgrana. Las entradas llevan a la venta semanas, pero sin conocerse dicha fecha. Ahora, los aficionados que quieran presenciar uno de los mejores partidos de la competición nacional ya pueden hacerse con sus entradas.

Este será el primer clásico de Liga F que se juegue en el Camp Nou, ya que los dos enfrentamientos con las blancas que se han disputado fueron de Champions. En la 2021/2022, con el récord de asistencia, que terminó en goleada azulgrana (5-2), y de nuevo una victoria muy abultada de las azulgranas en la 2024/2025, donde ganaron al conjunto madridista por 6-0.

Eso sí, el Barça ha jugado partidos contra el Real Madrid lejos del Johan y como local en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Hasta en tres ocasiones, de hecho, se han visto las caras en el estadio de la Montaña Mágica. Con un balance de 2 victorias para las culers y una para las blancas, en la única vez que el conjunto madridista ha logrado superar al Barça en su historia (1-3).

Además, ese fin de semana todo el protagonismo en el mundo del fútbol puede estar dedicado a ellas. Como viene siendo habitual, los clásicos se colocan en el calendario cuando hay parón de selecciones, lo que facilita la apertura del estadio, así como una mayor afluencia de público. Desde la entidad azulgrana esperan una gran entrada.

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Primero de la temporada

Este será el primero, pero el conjunto de Pere Romeu ya tiene agendado otro duelo en el Camp Nou semanas después. Será contra el Arsenal de Ona Batlle y Mariona Caldentey, con quienes se enfrentarán en la fase de grupos de la Champions el miércoles 11 de noviembre (18.45 horas).