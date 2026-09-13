El temblor azulgrana

Un partido extraordinario y a la vez duro, inexacto, expuesto por el Barça a una derrota en la que la culpa, en todo caso, fue del propio equipo, que en los últimos tramos pudo ser el hazmerreír de la jornada.

Vayamos por partes, porque aquí hubo de todo: una entrada suave y poco a poco convincente, y luego, en la segunda parte, la horrible evidencia de que el equipo azulgrana es, a veces, menos que un club… Así es si así os parece. Lo pasé muy mal, como si de nuevo aquel Levante de sus años mejores estuviera buscando venganza. Y es verdad que la mereció… El Barça se lo piensa, y por eso no agoniza. Juega, desde el principio, como si estuviera aguardando una pequeña desgracia, hasta que la desgracia le viene al equipo contrario, convencido por un rato de que el equipo azulgrana no tendrá, esta vez, la suerte de acertar.

Esta vez la incertidumbre del contrario, el Levante azulgrana, duró casi nada en la primera parte, porque había hambre de gol de uno de los más alegres del Barça de Flick, Xavi Espart, hecho de La Masia pero hecho, sobre todo, para jugar en el Barça. Él fue, después, el que le dio al Levante la primera señal del temblor.

En ese modo que tiene el equipo de esperar que al contrario le parezca que las cosas le van a ir bien, este Barça de estos tiempos se lo piensa. El contrario, por eso, no sabe qué está pensando el equipo en el que está Raphinha. Este hombre, que se lleva a las mil maravillas con la suerte, está hecho para estar en todas partes, y ya no solo es el capitán que el Barça necesita, sino que es el ojo avizor de este tiempo. Lamine, que le dijo al Levante cuáles eran sus maneras cuando no tenía el balón, ya es el jugador que rompe cualquier lugar del campo a favor de los suyos (con los que sabe jugar) y en contra de los que no saben por dónde va a aparecer.

Es un futbolista que ya se parece, del todo, al Messi que lo acunó, también en su mal humor y es probable que esa notable capacidad para marcar y para pasar le dé, al Barça y a él mismo, un porvenir extraordinario. Cuando él se fue (malhumorado), el Barça empezó a romperse. De pronto estuvo en peligro y, si no es por Adeyemi, este «uffff» que tuvimos los que vemos el fútbol desde casa hubiera sido la primera rotura de este Barça que a veces tampoco se lo piensa.