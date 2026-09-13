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Rybakina arrebata el título del US Open a Sabalenka tras asaltar el número 1 de la WTA

La tenista kazaja conquista su primer título en Nueva York, su tercer 'Grand Slam'

Elena Rybakina, tras ganar el US Open.

Elena Rybakina, tras ganar el US Open. / SARAH STIER / Getty Images via AFP

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Efe

Washington
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La kazaja Elena Rybakina conquistó en la madrugada del domingo el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.

FLUSHING MEADOWS (United States), 13/09/2026.- Aryna Sabalenka of Belarus reacts in her match against Elena Rybakina of Kazakhstan during the Women’s Singles Finals of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 12 September 2026. (Tenis, Bielorrusia, Kazajstán, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Aryna Sabalenka, decepcionada en la final. / SARAH YENESEL / EFE

En apenas tres días, Rybakina ha arrebatado a Sabalenka el US Open -fue campeona en 2024 y 2025- y el número uno del mundo, en el que la bielorrusa llevaba 99 semanas.

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