Tenis
Rybakina arrebata el título del US Open a Sabalenka tras asaltar el número 1 de la WTA
La tenista kazaja conquista su primer título en Nueva York, su tercer 'Grand Slam'
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Efe
Washington
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La kazaja Elena Rybakina conquistó en la madrugada del domingo el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.
En apenas tres días, Rybakina ha arrebatado a Sabalenka el US Open -fue campeona en 2024 y 2025- y el número uno del mundo, en el que la bielorrusa llevaba 99 semanas.
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