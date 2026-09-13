Rybakina arrebata el título del US Open a Sabalenka tras asaltar el número 1 de la WTA

La kazaja Elena Rybakina conquistó en la madrugada del domingo el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.

Aryna Sabalenka, decepcionada en la final. / SARAH YENESEL / EFE

En apenas tres días, Rybakina ha arrebatado a Sabalenka el US Open -fue campeona en 2024 y 2025- y el número uno del mundo, en el que la bielorrusa llevaba 99 semanas.