Robert Moreno llega a Corea del Sur para hacerse cargo de su selección: "Haremos que la afición se sienta orgullosa"

El español Robert Moreno, nuevo técnico interino de la selección masculina de fútbol de Corea del Sur, llegó este domingo al país asiático, donde prometió unir a los jugadores para que los aficionados se enorgullezcan del equipo.

"Vamos a trabajar al máximo para (...) unir a todos, generar un equipo y hacer que la afición se sienta orgullosa. Es el objetivo", dijo el técnico de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, 1977) en declaraciones a medios a su llegada al aeropuerto de Incheon, ciudad situada al oeste de Seúl.

En su primer mensaje a los seguidores de los 'Guerreros Taeguk', Moreno, quien cumplirá 49 años el 19 de septiembre, manifestó que llega al país con "mucha ilusión, mucha responsabilidad por el puesto, y orgulloso" de dirigir a esta selección. "Es una de las mejores de Asia", subrayó.

El mal resultado en el Mundial

En cuanto al resultado de Corea del Sur en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que quedó eliminada en la fase de grupos, dijo que entendía que es un "momento que no le gusta a nadie", pero que iba a analizar "con tranquilidad" lo ocurrido.

No obstante, el técnico, que fue asistente del hoy técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, durante su paso por la selección española, consideró que ahora tienen que centrarse en el nuevo trabajo, "mirar hacia delante", sin olvidarse de lo que ha pasado.

Robert Moreno y su 'staff', a su llegada a Seúl. / LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Moreno dirigió nueve partidos al equipo nacional en 2019, primero durante la ausencia de Martínez y, posteriormente, tras su salida del cargo, en ambos casos por motivos personales.

Tras su paso por el combinado nacional, dirigió al Mónaco francés, al Granada español y, por último, al Sochi ruso, en el que estuvo al frente hasta septiembre de 2025.

Contrato hasta noviembre

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) aprobó a principios de mes su nombramiento como técnico del combinado nacional masculino, con un contrato vigente hasta el 27 de noviembre, por lo que abarcará seis encuentros internacionales.

Así, debutará el 24 de septiembre ante Ecuador en Corea del Sur y cuatro días después se enfrentará a Uruguay, mientras que en octubre el combinado surcoreano jugará contra Venezuela, el día 2, y Uzbekistán, el 6.

El técnico Robert Moreno atiende a los medios. / YONHAP / EFE

Tras este periodo, la federación surcoreana evaluará su trabajo con la opción de ampliar su etapa hasta la Copa Asiática de Arabia Saudí a principios de 2027.

La federación surcoreana destacó su capacidad para utilizar datos en el diseño táctico y el análisis de los rivales, así como su conocimiento del fútbol del país asiático y las alternativas tácticas planteadas durante el proceso de selección.

Su contratación supone además la primera vez que la KFA elige al seleccionador masculino mediante una convocatoria pública.

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Moreno cubre el puesto que permanecía vacante desde el Mundial, después de que Hong Myung-bo dimitiera tras la eliminación de la selección, nombramiento que estuvo rodeado de polémica por falta de transparencia e irregularidades en el proceso.