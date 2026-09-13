La pasión azulgrana es también extremeña: “Ser del Barça en Extremadura es un acto de rebeldía”

Catalunya también se celebra en Extremadura desde hace mucho tiempo y de formas muy variadas, más allá de la Diada de este año. Lo saben bien los aficionados del FC Barcelona en la Comunidad Autónoma, que llevan décadas apoyando a su equipo desde la distancia. “Ser del Barça fue un acto de rebeldía”, explica Miguel Ángel Cruz, presidente de la Federación de Peñas del FC Barcelona de Extremadura. Tras dos décadas al frente de la asociación, conoce bien el vínculo que une al club azulgrana con la comunidad extremeña.

“Aquí, al final, se hace mucho hincapié en el Real Madrid. Y para muchos, ser del Barça es, de algún modo, un acto de rebeldía, porque en los años 80, cuando yo empecé a meterme en el equipo, el Barça tampoco es que ganara mucho. Alguna Copa del Rey y poco más”, recuerda Cruz. Apoyar al club desde fuera de Catalunya también tiene sus sacrificios, desde los largos desplazamientos en autocar hasta la dificultad para seguir el día a día del equipo. “Los medios aquí son más centralistas y dan mucha más información del Real Madrid, pero muchas veces nos conectamos a TV3 o Esport3 para tener más datos”, señala.

Actualmente hay alrededor de 60 peñas del club azulgrana reconocidas oficialmente en la comunidad, aunque hubo un momento en el que llegaron a superar las 90. “Cada vez cuesta más involucrar a los jóvenes”, sentencia Cruz. La política también ha condicionado en algunos momentos el crecimiento de estas asociaciones. “La época del 'procés' fue un poco más complicada, pero siempre trabajamos por hacer entender que el club es una cosa y las ideologías, otra. Nosotros apoyamos al Barcelona, que es un club deportivo”, explica.

2.000 kms para ver al Barça

Uno de los principales retos a los que se enfrentan ahora las peñas es, precisamente, el envejecimiento de sus asociados. “Estar en una peña es dedicarle tiempo y ganas a tu equipo y eso cada vez cuesta más que la gente lo dé, sobre todo los más jóvenes. Además, cada vez es más caro y todo eso impide a los jóvenes unirse”, señala el presidente. El precio de las entradas y los largos trayectos en autobús desde Extremadura hasta Barcelona hacen que, en muchas ocasiones, los aficionados opten por desplazarse a los estadios rivales de las comunidades vecinas o de Portugal.

“Fletar un autobús a Barcelona, a las peñas nos cuesta más de 3.000 euros porque, además, el precio del combustible ha subido mucho. Si a eso le sumamos que las entradas rondan los 150 euros y el gasto de una noche de hotel, te das cuenta de que es prácticamente un lujo”, afirma Cruz. Desde las localidades más orientales de Extremadura, el trayecto más corto hasta Barcelona ronda los 900 kilómetros, pero hay peñas que tienen que recorrer más de 1.200 kilómetros hasta el Spotify Camp Nou.

“A veces es muy sacrificado. Nos vamos en autobús un viernes por la noche, vemos el partido y volvemos todo el domingo por la noche en la carretera. Pero siempre vale la pena”, señala Manuel Gil, presidente de la peña de Villanueva de la Serena.

Sentimiento arraigado y familiar

Sin caer en el tópico, para los peñistas extremeños el Barça es mucho más que un club. Es una forma de vida que, en muchos casos, se transmite de generación en generación. “Mi mujer es más del Barça que yo y, cuando decidí abrir la peña, recién casados, fue la que más me ayudó”, resume el presidente de esta peña de Badajoz. “Al final, en Extremadura, la mayoría apoya a equipos grandes como el Real Madrid, el Atlético o el Barcelona”, añade.

Desde hace más de 15 años, las peñas barcelonistas extremeñas se reúnen anualmente para celebrar su afición y abordar los temas de actualidad que más les interesan. Una cita que sirve también para mantener vivo el vínculo entre quienes comparten unos mismos colores pese a la distancia.

“Soy del Barça desde que nací porque mi padre y mis tíos lo eran. Lo han vivido siempre con pasión y, con los años, me di cuenta de la suerte que tuve, porque ser del Real Madrid hubiera sido lo fácil”, afirma con solidez José Carlos Fraile. Preside otra de las peñas del territorio, la de Río Tiétar de Tiétar (Cáceres), y destaca la importancia de mantener el vínculo con el club pese a las barreras geográficas y políticas.

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“Hay que reconocer que es complicado tener tu club tan lejos, y muchas veces nos ponen muchas piedras en el camino por temas políticos. A veces parece que el club es solo para los catalanes, pero los de fuera también lo llevamos muy adentro. Seguir ahí a pesar de todo es lo que nos hace grandes”, concluye.