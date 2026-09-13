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Fútbol

Julián Álvarez no viaja con el Atlético para enfrentarse a la Real Sociedad por una sobrecarga muscular

El delantero argentino sólo ha participado en dos partidos de Liga en el arranque de esta temporada

Julián Álvarez, durante un partido.

Julián Álvarez, durante un partido. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

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Europa Press

Madrid
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El futbolista argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, no ha viajado a San Sebastián debido a una sobrecarga muscular que sufrió en la sesión de entrenamiento del pasado sábado y, por tanto, no jugará ante la Real Sociedad en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

"Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido", zanjó el Atlético en una breve nota de prensa publicada este domingo junto a la convocatoria de 23 jugadores para su compromiso en Anoeta, que empezará a las 21:00 horas.

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Desde que los 'colchoneros' arrancaron oficialmente el curso 2026-27, la 'Araña' solo ha participado en dos encuentros de Liga, saliendo en ambos desde el banquillo, y en un partido de Champions League, ahí sí siendo titular en Anfield contra el Liverpool FC; ese duelo, en el inicio de la liguilla, terminó 2-1 a favor de los 'reds'.

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