El GP de España de Fórmula 1, en directo: resultados y última hora desde el circuito de Madring

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Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
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Madring acoge este fin de semana por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1. La carrera que arranca a las 15.00 horas coronará al primer ganador de la historia en el nuevo circuito semiurbano de Madrid. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo, partirá desde la primera posición tras conquistar ayer la pole.

Les contamos en EL PERIÓDICO todo lo que acontezca en una jornada histórica.

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