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El GP de España de Fórmula 1, en directo: resultados y última hora desde el circuito de Madring
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Madring acoge este fin de semana por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1. La carrera que arranca a las 15.00 horas coronará al primer ganador de la historia en el nuevo circuito semiurbano de Madrid. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo, partirá desde la primera posición tras conquistar ayer la pole.
Les contamos en EL PERIÓDICO todo lo que acontezca en una jornada histórica.
Así está el Mundial
La de Madrid es la 14ª carrera de las 23 que se disputan este año en el Mundial de F1. El joven Kimi Antonelli (Mercedes) llega como líder destacado de la clasificación con 267 puntos, tras haber ganado siete de las 13 pruebas previas. Le sigue su compañero George Russell (Mercedes) con 201 puntos y Lewis Hamilton (Ferrari) ocupa la tercera plaza con 191.
Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) solo han sumado seis y tres puntos, respectivamente, y parece casi imposible que incrementan su cosecha esta tarde en Madring.
Orden de salida
Lando Norris (McLaren) logró ayer el mejor tiempo en la clasificación y saldrá desde la 'pole position', con Kimi Antonelli (Mercedes) a su lado. Justo por detrás de ellos Max Verstappen (Red Bull, 3º) y Lewis Hamilton (Ferrari, 4º). Los españoles, cumpliendo por desgracia con los pronósticos, partirán desde la parte final de la parrilla: Carlos Sainz (Williams) partirá en la 20ª posición, tras haber sido sancionado con tres puestos, y su posición original, la 17ª, será ocupada por Fernando Alonso (Aston Martin).
Previa
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del GP de España de Fórmula 1. A partir de las 15.00 horas arrancará la carrera que coronará al primer campeón en el circuito madrileño de Madring. Les contamos todo lo que ocurra desde ahora hasta el final de la jornada.
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