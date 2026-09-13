La familia que volvió de Catalunya a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro

En el verano de 1986, Santos Méndez tomó una decisión que acabaría cambiando, sin pretenderlo, la historia deportiva de Burguillos del Cerro. Llevaba más de dos décadas en Catalunya, tenía trabajo y allí habían nacido sus cuatro hijos con su esposa Luisa: Santos, Óscar, Esther y María Luisa. Pero decidió volver 22 años después de su partida. Quienes le rodeaban intentaron convencerle de que esperara. Barcelona aspiraba entonces a organizar los Juegos Olímpicos de 1992. «Le decían: ‘Santos, no se vaya usted de aquí, que nos van a dar las Olimpiadas’», recuerda su hijo Óscar. Su padre lo tenía claro: «Como no me vaya ahora, no me voy a ir nunca».

Galería | La historia del Hockey Burguillos, en imágenes / CEDIDA

La familia Méndez González regresó así a Burguillos con cuatro hijos de 18, 16, 14 y 12 años. En aquel viaje venía también algo que terminaría formando parte del pueblo durante las siguientes tres décadas: la pasión de Óscar por el hockey sobre patines.

Emigración

La historia había comenzado hacia 1965, cuando Santos dejó Burguillos buscando el trabajo que escaseaba tras el declive de las minas. Primero recaló en Barcelona y, un par de años después, se instaló en Piera, cerca de Martorell, donde permaneció hasta 1986 trabajando como carpintero. La familia nunca perdió el vínculo con Extremadura. Los veranos y las Semanas Santas los pasaban en Burguillos, pero una cosa era venir de vacaciones y otra quedarse definitivamente.

Santos fundó un equipo de fútbol en Piera formado por emigrantes extremeños

Santos llevó incluso los colores extremeños al deporte catalán. Aficionado al fútbol, fundó en Piera un equipo integrado en buena medida por emigrantes de Extremadura. La equipación también recordaba a su tierra: camiseta blanca, pantalón negro y una franja verde cruzando el pecho.

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El camino de Óscar

Óscar tomó otro camino. El fútbol nunca le atrajo y con unos siete años empezó a practicar hockey sobre patines. El problema llegó cuando volvió a Burguillos con 16 años: el deporte que había practicado durante toda su infancia no existía allí. «Fue uno de los palos más grandes que me llevé», recuerda. Su padre encontró una alternativa en Sevilla. Durante aproximadamente un año, los viernes Óscar salía de Burguillos, pasaba por Zafra y tomaba el autobús hasta la capital andaluza. Entrenaba, jugaba el fin de semana y dormía en casa de sus tías. Aquello terminó cansándole y dejó el hockey durante tres o cuatro años. Hasta que un día vio a unos chavales patinando por las calles de Burguillos: «Entonces dije: ‘De aquí tengo que sacar algo’».

De una pista escolar al club

Óscar comenzó a reunirse con ellos los fines de semana en la pista del colegio público. No había vallas ni instalaciones específicas. Solo cemento pulido, unos patines y unas porterías que él mismo fabricó. Primero fueron unos pocos. Después empezaron a llegar más niños. «Se me iban apuntando cada vez más...», recuerda. Acabó entrenando prácticamente todos los días. Tenía entonces unos 25 años. «El primer año fue de locos. Si tuviera que volver a hacerlo ahora, no lo haría», rememora.

Óscar llegó a viajar cada fin de semana hasta Sevilla para poder seguir jugando al hockey

En 1996 nació oficialmente el club de hockey de Burguillos del Cerro. Este año celebra tres décadas de vida. Al poco tiempo, sus equipos de base comenzaron a competir en Portugal. Aquellos niños crecieron y reclamaron un equipo sénior, pero para competir en categoría nacional necesitaban jugar bajo techo.

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El club acudió al ayuntamiento y, con apoyo de la Dirección General de Deportes, una empresa portuguesa adaptó el pabellón municipal. La pista se estrenó en diciembre de 2004. Hasta entonces, el conjunto había llegado a disputar como local sus partidos en la localidad portuguesa de Moura. Óscar conserva todavía el recorte de prensa de aquel estreno. El entonces denominado Grabasa Burguillos ganó el que fue presentado como el primer partido oficial sénior de hockey disputado en Extremadura.

Viajes y nuevas temporadas

Después llegaron los viajes y las temporadas frente a equipos de Madrid, Valencia o Andalucía. El Burguillos ha conseguido cuatro ascensos y ha disputado tres temporadas en Plata, la segunda división, un recorrido singular para un club de un municipio que ronda los 3.000 habitantes. Hoy el proyecto vuelve a poner buena parte de sus esfuerzos en la cantera. Sus equipos de formación compiten en Andalucía y el sénior continúa también en competición, formado por jóvenes y algunos veteranos. Óscar ha cedido buena parte de las tareas deportivas a Arkaitz, un antiguo jugador del club y monitor deportivo en Burguillos. Su fórmula para el futuro es sencilla: «Mientras haya niños, el club seguirá existiendo. El día que no los tengamos, se acabó».

«Llega un poco tarde»

Con una vida marcada por ese viaje de ida y vuelta, Óscar contempla con cierta distancia la celebración de la Diada en Extremadura. Cree que la iniciativa «llega un poco tarde» y que habría tenido más sentido años atrás, cuando estaba más presente la generación de extremeños que emigró a Cataluña para trabajar y contribuyó a su crecimiento.

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«Mientras haya niños que quieran jugar, el club seguirá existiendo», dicen sobre el futuro del equipo

Aun así, la recibe bien si ese es precisamente el sentido de los actos. «Si lo hacen por un reconocimiento a la gente de Extremadura que se fue allí a trabajar, pues bienvenido sea», afirma. Su familia, además, nunca rompió los lazos con Cataluña y ha seguido manteniendo relación con amigos y conocidos.