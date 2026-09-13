Europa recupera la corona de la Copa Solheim al ganar 15-13 a Estados Unidos

Europa vuelve a ser la reina de la Copa Solheim tras imponerse este domingo a Estados Unidos por 15-13, lo que supone su noveno título en las veinte ediciones celebradas, después de una última jornada en la que el combinado capitaneado por la sueca Anna Nordqvist fue superior en los partidos individuales.

El triunfo de la inglesa Lottie Woad y el de la española Carlota Ciganda certificaron el título para Europa, que se consolida como la dominadora de la competición bienal al sumar su cuarto título en las últimas cinco ediciones tras los de 2019, 2021 y 2023

Después del inesperado 8-8 con el que acabó el sábado la segunda ronda de parejas en el campo de Bernardus Golf, en la localidad de Cromvoirt, en el sur de Países Bajos, el equipo de Nordqvist se sobrepuso e hizo valer su condición de local para recobrar el cetro.

Una jornada marcada por la lluvia

La lluvia con la que despertó el día pareció dar más incertidumbre al desenlace de un torneo marcado por la igualdad en las dos primeras jornadas, pero las europeas marcaron el ritmo desde el inicio y tuvieron siempre el casillero de cara, aun sabedoras de que el empate permitiría retener la copa a las americanas tras su triunfo en Virginia hace dos años.

Al equipo dirigido por Angela Stanford pareció pesarle la estadística, puesto que desde 2015 no vencían en el global de los doce partidos individuales, jugados con la modalidad de ‘match play’, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

Tras los primeros parciales, Europa dominaba en siete de los nueve primeros enfrentamientos, lo que le concedía una ventaja moral que hicieron valer. Europa empezó a sumar puntos en el casillero con los triunfos de la inglesa Charly Hull, que se desquitó de una discreta actuación en los dos días previos, y la sueca Linn Grant, la jugadora más sólida de las europeas con pleno de victorias en el torneo.

Remontada sin éxito de EEUU

Luego llegó la inesperada derrota de la alemana Esther Henseleit, quien llegó a estar cuatro arriba superados los primeros nueve hoyos. Alison Lee, la mejor de las estadounidenses en la competición, con cuatro victorias, completó una remontada que no se daba desde 2013 para aportar algo de emoción. La número uno del mundo, Nelly Korda, puso el 10-10, pero a partir de ahí, las alegrías sucesivas aportadas por la francesa Nastasia Nadaud y dos de las cuatro debutantes, la danesa Nanna Koerstz Madsen y la española Julia López, dejaron el torneo encarrilado.

Woad, número siete del mundo y que tampoco había ganado en las dos rondas previas, dio el penúltimo paso y Ciganda, dominadora desde el inicio, puso la guinda con la séptima victoria. De paso, la veterana jugadora española, de 36 años, se tomó la revancha ante Jennifer Kupcho después de que la remontada épica que protagonizó la norteamericana en la víspera en el último ‘fourball’.

Noticias relacionadas

Ciganda, con cinco triunfos en ocho participaciones en la Solheim, se convirtió en la tercera jugadora con más puntos de la competición entre continentes. Con el champán descorchado, el torneo se completó con tres puntos inservibles para las estadounidenses con los que se cerró el definitivo 15-13.