Cubarsí tiene el secreto del equipo de oro de Flick

Hubo un tiempo en que había quien discutía que un jovencito tan educado, tan discreto y con cara de angelito pudiera ser quien gobernara la defensa de un equipo con ansias de ser campeón de Europa. De ahí que, en las oficinas de la entidad, hubiera quien susurrara que la cicatriz que recorre la parte derecha de su mandíbula (por culpa de una patada de Uros Spajic en un partido de Champions contra el Estrella Roja en noviembre de 2024) quizá ayudara a que los rivales lo vieran más temible. Sin reparar en que ya quedaron atrás los tiempos en que un defensa central tenía que ser feo, duro, pendenciero y tuercebotas con el balón para resguardar la puerta, primero, y liderar al equipo desde atrás, después.

Tiene Pau Cubarsí aún 19 años (los 20 llegarán el próximo mes de enero). Y, tal y como le ha venido pasando durante toda su vida, sigue afrontando cada nuevo escenario con una parsimonia que abruma. Mientras esta semana se discutía por qué Raphinha y Pedri no habían entrado en la lista de 30 futbolistas del Balón de Oro, Cubarsí se había colado junto a otros cinco centrales en las nominaciones doradas: cuatro que habían jugado la última final de la Champions (Pacho, de 24 años, y Marquinhos, de 32, por el PSG; Saliba, de 25, y Gabriel Magalhães, de 28, por el Arsenal), además de Upamecano, de 27 años, y futbolista del Bayern. Poca discusión podía haber después de ser escogido Cubarsí mejor futbolista joven del Mundial ganado por España, además de atrapar la siempre necesaria viralidad de nuestro presente, con aquel balón salvado bajo palos en la final ante Argentina del que los telespectadores no fueron conscientes.

"Sabe usar bien el cuerpo"

Con contrato hasta 2029 y una cláusula de 500 millones de euros, el Barça ha podido edificar su estructura defensiva a partir de un Cubarsí que, más allá de su capacidad organizativa y asociativa (esta temporada está en un 94,14% de efectividad en pases), está cumpliendo con su parte del trato en cuanto a resistir ante delanteros físicos por tierra y aire. Y así se lo reconoció ayer su técnico, Hansi Flick: «Desde el Mundial, Cubarsí está jugando a otro nivel. Está centrado y sabe usar bien el cuerpo. Ha mejorado físicamente, algo muy importante para su posición». Su porcentaje de duelos ganados este curso está en un 71% (siendo un 67% en escaramuzas aéreas).

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Cuando a Flick le preguntaron el sábado por el trabajo de Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico, el técnico aprovechó para recordar que hay que acabar cuanto antes la construcción del nuevo gimnasio en la Ciutat Esportiva. Y lo hizo a las puertas del encuentro de esta tarde en el Ciutat de València ante el Levante. Y cuando tiene a su equipo disparado, con cinco triunfos seguidos (22 goles a favor y sólo tres en contra), dos 0-5 en sus partidos a domicilio (Elche y Valencia), pero con la convicción de que quedan por delante más de ocho meses para conquistar ese pleno de competiciones que reclama su presidente, Joan Laporta.