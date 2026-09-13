Antonelli, primer ganador en el Madring, con desastre de los españoles

Kimi Antonelli está en racha y sigue lanzado a por su primer título mundial. Insaciable, a sus 20 años, el piloto italiano se ha convertido este domingo en el primer vencedor de la Fórmula 1 en el nuevo Madring, que se ha estrenado como escenario del Gran Premio de España con una carrera intensa y que ha dado más juego de lo esperado.

Tensión en la salida y también entre los pilotos españoles, sanciones, estrategia, un coche de seguridad y un abandono ‘ilustres’ por parte de Hamilton han dado color al regreso de la F1 a Madrid, 45 años después.

Max Verstappen y Lando Norris se han batido en un emocionante pulso por la segunda posición del podio, que se ha decantado a favor del tetracampeón, a pesar de que el McLaren ha 'volado' en el trazado de la capital.

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Antonelli suma 292 puntos y refuerza su liderato. Russell, quinto, ya está a 81 puntos de su compañero, y Hamilton se sitúa a 101.

Carlos Sainz, sancionado por un toque con Fernando Alonso, no ha acabado la carrera en casa, ante su afición, mientras que el asturiano ha cruzado la meta en una discreta 17ª posición.

Antonelli, desbocado

Norris, en pole por tercera vez este año, no ha fallado, a pesar de la presión de Antonelli, muy agresivo en la salida y que por dos veces le ha ganado la posición y ha tenido que devolvérsela tras saltarse la chicane.

Verstappen, al ataque con blandos, ha estado astuto y ha superado al de Mercedes, aunque la alegría le ha durado poco, porque también ha tenido que ceder la posición por ganar ventaja por fuera de pista: “¿Qué podía hacer? Hamilton me ha empujado”, protestaba sin éxito el neerlandés.

Hamilton, con sobrecalentamiento de frenos, no ha tenido más remedio que retirar el coche tras siete vueltas. Primer golpe para Ferrari después del aciago fin de semana ante los tifosi en Monza, aunque Leclerc, cuarto, ha elevado el ritmo para tratar de dar alcance a Verstappen en lucha por el podio.

Toque de Alonso y Sainz

A pesar de las críticas de algunos pilotos, como Verstappen, sobre la dificultad de adelantar en el Madring, Lawson se las ha ingeniado para superar limpiamente a Colapinto en el pulso por la sexta posición.

Norris seguía tirando a muerte al frente de la carrera, marcando ya cinco segundos de ventaja sobre Antonelli. Al fondo del pelotón, Alonso ,18º, rodaba bloqueado por Sainz, sin poder exprimir el ritmo de Aston Martin, que volvía a ser mucho mejor que el de clasificación.

Los dos españoles han llegado a tocarse y el alerón delantero del coche del asturiano ha quedado dañado. Los comisarios han sancionado con cinco segundos al madrileño por dejar sin espacio a Fernando.

Giro de guión

Stroll se ha quedado sin frenos y ha provocado un safety car que ha cambiado radicalmente el guión. Antonelli y Verstappen ha parado, pero Norris lo ha hecho a destiempo y con desastre en el cambio de neumáticos, perdiendo un tiempo precioso, ocho segundos, para volver a pista quinto, por detrás de sus rivales directos.

Leclerc, que no ha pasado por el garaje de Ferrari, ha heredado el liderato, apuntando a una estrategia a una parada con duros. El muro de Mercedes le pedía a Antonelli que gestionara sus neumáticos en vistas de la alta degradación en el trazado madrileño.

Quedaba más de media carrera por delante y nada estaba decidido.

Sainz ha cumplido su penalización en su parada y Williams ha cambiado el alerón delantero, tras el toque con Tsunoda en la salida, lo que ha enviado al embajador del circuito madrileño a la última posición.

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Imposible para Leclerc

Verstappen y Norris han logrado recomponerse y han vuelto a la carga. El de Red Bull recortando distancias con Antonelli y el de McLaren acercándose peligrosamente al neerlandés, con una velocidad endiablada.

Por delante, Leclerc seguía exprimiendo sus neumáticosduros de 36 vueltas, tratando de construir una victoria de estrategia aunque muy difícil viendo el ritmo de sus perseguidores.

Mientras tanto, Checo Perez ha protagonizado el quinto abandono de la temporada con Cadillac. Y también Williams ha retirado el coche de Sainz.

Ferrari ha mantenido en pista a Leclerc esperando un coche de seguridad que le diera una oportunidad y Mercedes ha jugado sus cartas con Russell para favorecer a su líder Antonelli, que una vez más ha tenido la suerte de cara.

Leclerc ha parado a falta de ocho vueltas y ha salido justo por delante de Russell, con blandos, buscando un final ajustado para acercarse al podio.

Antonelli ha culminado otro domingo de gloria para convertirse en el primer ganador de la Fórmula 1 en el Madring y sumar su octava victoria de una temporada en la que nada ni nadie parece capaz de frenarle en su cabalgada al título mundial 2026.

El joven piloto italiano de Mercedes ha subido al podio acompañado por Max Verstappen y Lando Norris, que de no ser por lastre en el pitstop, habría sido inalcanzable con el McLaren

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Fernando Alonso ha estado muy lejos (17º), como esperaba. Ya advirtió que solo si había caos podría aspirar a algo más en casa con Aston Martin.