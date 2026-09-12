Raphinha, de estar en venta a convertirse en el puto amo

Miren, voy a escribir de él, fundamentalmente, porque me apetece y porque se lo merece; y porque, además, lo que le ha ocurrido puede servir de ejemplo para la vida, no solo para el fútbol; y porque, además, la apuesta personal que hizo le ha salido redonda; y porque, además, es un claro ejemplo de lo que es el fútbol y no solo el fútbol español; y porque, además, es bueno que recordemos, que sepamos, que no olvidemos, que la historia fue así de dura aunque, ahora, mucha gente del FCBarcelona quiera sacar pecho y susurrar que les importaba poco ¡mentira! desprenderse de Ferran Torres y les importaba aún menos ¡mentira! si les fallaba el fichaje de Julián Álvarez.

De momento, la jugada, la apuesta, la decisión de reciclar al fabuloso Raphinha, al Raphinha de hace un par de temporadas, no al Raphinha del pasado año, ha sido agua bendita, casi un milagro. Cierto, los rivales no han sido de Champions ninguno de los cinco, pero la capacidad de liderazgo, brazalete en el brazo, compromiso, complicidad, capitanía y potencial goleador de Raphinha (16 goles y 10 asistencias), tapa todas las bocas, pero también, también, no lo olvidemos, la de aquellos que, en el verano de 2024, lo pusieron en venta, se lo querían sacar de encima.

Pasados unos meses, creo que se lo conté en otro artículo, descubrí (mira, a veces, solo a veces, las redes, la nube, te proporciona material maravilloso y muy, muy, muy bien creado) una entrevista larguísima con la estrella brasileña del Barça (hay quien dice que, en estos momentos, el mejor jugador de Europa: y es cierto, muy cierto) en YouTube, a cargo de Alberto Hernández, de Zamora, en un podcast titulado @LoSimpleNoVale. Repito, excepcional.

Raphinha aparecía sentado, con bermudas, elegante pero informal, con las piernas cruzadas sobre un precioso sofá de cuero blanco, o eso parecía, en el salón de su casa, en Barcelona. Y contó, fundamentalmente, que le había costado muchísimo asimilar que el Barça no lo quería y deseaban prescindir de sus servicios.

“Yo no quería jugar en el Barça, yo quería hacer historia en el Barça, dejarme la sangre por ese club. Por eso, el primer día que Deco, entonces mi representante, me habló del interés del Barça, le dije que olvidase todas las demás ofertas y trabajase para fichar por el Barça". Raphael Díaz Belloh 'Raphinha'

Pero, repito, la espectacular charla, que, seguro, podrán encontrar aún en la nube, no empezaba por ese dolor, no, que va, que va, arrancaban por su sueño, cómo no, pero este parecía realmente cierto, nada de postureo, de jugar en el Barça, bueno, jugar no era, propiamente, lo que quería.

“Yo no quería jugar en el Barça, yo no quería vestir la camiseta del Barça, yo quería hacer historia en el Barça, dejarme la sangre por ese club”, cuenta Raphinha. “La primera vez que Deco (entonces su representante), pasados mis primeros años en Europa, me nombró la palabra Barça, le dije que lo dejase todo, que se olvidase de los contactos con cualquier otro club, porque yo quería ir al Barça. Ese fue, siempre, mi sueño de pequeñito”.

Malos tiempos

En esa entrevista, Raphinha habla maravillas de Xavi y dice estarle eternamente agradecido por hacer lo posible y lo imposible para que recayera en el Barça. “Yo siempre he tenido una cosa muy clara: si un entrenador no te quiere, su club no te ficha. Por tanto, yo estoy en el Barça porque Xavi me quiso y eso se lo agradeceré toda la vida. El Barça, según me contaba Deco, tenía problemas de ‘fair play’, pero Xavi insistió en que debían ficharme”.

Raphinha es de los que piensa que un futbolista no debe estar donde no le quieran y, en aquel verano, tuvo la sensación, la seguridad, de que el Barça no le quería. “Pasada la Copa América, pasé unos días muy malos. Intentaba que mi cabeza descansase, me preparaba para una temporada nueva, pero no paraban de llegarme mensajes de que me querían vender…y eso me complicaba la vida. En ese momento”, sigue explicando ahora el capitán del Barça, el brazo derecho de Hansi Flick, el transmisor de todo lo que propone el entrenador, el pegamento ideal del vestuario culé, “me sentí como si fuese una mercancía. Bueno, en realidad, yo creo que todos los futbolistas, en algún momento, nos hemos sentido una mercancía”.

Raphinha su primer gol ante el Feyernoord, en la Champions. / AFP

Pero Raphinha, apoyado incondicionalmente por su esposa Natalia, decidieron que nadie le iba a mover del Barça. Recuerden: “Yo no vine a jugar al Barça, vine a hacer historia”. Y, con esa predisposición, decidió que “conmigo y mi familia no iban a hacer lo que quisieran. Nos vamos a quedar”.

Pero, sí, Raphinha, ahora el alma, el corazón, el pálpito del ‘mès que un club’, quien mejor representa, en toda su extensión, no solo sobre el césped, el ADN azulgrana, en aquel verano de 2024, llegó a pensar “en dejar el Barça, porque tuve la sensación de que no me querían. Hubo un momento que me senté a reflexionar con Natalia y, después de darle muchas vueltas, decidimos que nos quedaríamos en Barcelona y en el Barça, porque ése había sido siempre mi sueño”.

"Y, un día, nos sentamos Natalia y yo en el sofá de casa y decidimos que nadie nos iba a mover del Barça. Yo había venido a cumplir una misión y aún no la había cumplido, así que decidimos quedarnos, aunque no nos quisieran".

Había demasiadas razones como para renegar, desprenderse, de esa ilusión. La fundamental, sin duda, era que “aún no le había dado al Barça todo lo que llevábamos dentro y, sobre todo, todo por lo que nos empujó a fichar por este maravilloso club. Lo dije el primer día que llegué: estoy aquí para hacer historia en el Barça y eso todavía no ha sucedido. Decidimos quedarnos aunque hubiese gente que no se fiaba de nosotros”.

Y, entonces, llegó Hansi Flick y volvieron a surgir ciertas dudas, menores, pero dudas al fin. “Una cosa tenía clara: si dependía de mí, sabía que viéndome trabajar duro durante una semana, el nuevo técnico se enamoraría de mí. Si lo conseguí en todos los clubs donde estuve y con todos los entrenadores que he tenido, incluidos tres seleccionadores brasileños en muy poco tiempo, no iba a ser diferente con Flick. Todo es trabajo y sabía que a Flick le encantaría mi manera de trabajar”.

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Le ha encantado tanto que lo ha convertido en su segundo apellido, en su prolongación sobre el césped, en su primer capitán, sí, sí, suyo, porque lo ha escogido Flick y, además, en su nueve invisible. La alineación culé arranca con un intocable, Joan García, y termina por un imprescindible, Raphinha, que, en verano de 2024, estaba (casi) en la calle.