Márquez: “¿Qué valor mental tiene este triunfo? Ganar es gasolina para un piloto”

No voy a decir que su sonrisa brilla más que en 2019. Brilla como siempre, nada, ni el dolor de cuatro años, le ha borrado nunca la sonrisa a Marc Márquez (Ducati). Repito, ni siquiera cuando saltaba de quirófano en quirófano, de operación en operación, de gimnasio en gimnasio. Como dice mamá Roser, “esa sonrisa es marca de la casa”.

Y, hoy, claro, estaba muy feliz. Entre otras cosas porque las carreras al ‘sprint’ de los sábados no le gustan mucho. O nada. ¿La razón? “Soy un piloto que me gusta improvisar, hacer ciertos trucos, maquinar estrategias. ¿Qué pasa el sábado?, que, si quieres ganar y yo quiero ganar siempre, descubres tu estrategia, algunos trucos y, luego, el domingo ya no puedes sorprenderles o los sorprendes menos”.

La reflexión es estupenda, sí, pero, quince días después de Motorland (Alcañiz, Aragón), Márquez ha vuelto a derrotar a Marco Bezzecchi (Aprilia) en la primera curva de la primera carrera del fin de semana. “Pues sí, ha sido una estrategia y una elección de neumáticos calcada a la de Alcañiz, intentado que ocurriera lo mismo, es decir, ponerme líder para tratar de escaparme”.

Marc Márquez (Ducati), hoy, en Misano, donde ha ganado la prueba al 'sprint'. / ALEJANDRO CERESUELA

“Por suerte, el resultado ha sido el mismo que en España, pero no siempre ocurre, no siempre te sale lo que has planeado”, siguió explica el nueve veces campeón del mundo. “Con el adelantamiento en la primera curva he podido evitar que Marco (Bezzecchi) tuviese esa ventaja de más que te ofrece el neumático blando en la salida, en la arrancada y en las primeras dos o tres vueltas. Luego, he podido gestionar la carrera hasta el final, pues, en el entrenamiento de la mañana, hemos encontrado el puntito de ritmo que nos faltaba”.

Alguien le pregunta qué valor mental tiene esta pequeña victoria en casa de Marco Bezzecchi. “¿Valor mental?, hasta mañana a las dos, no más. Es evidente que las victorias son gasolina para el piloto y, por descontado, te añade confianza, te da fuerza, restas unos puntitos de más, que nunca vienen mal y te vas a dormir orgulloso de el triunfo, claro”.

Márquez reconoció que ha tenido un pequeño despiste durante la carrera de hoy, ya que “cuando he conseguido un segundo de ventaja, me he relajado un par de vueltas, pero enseguida me han marcado en la pizarra, desde el muro, que Marco se acercaba de nuevo y como tenía algo guardado, lo he sacado”.

Cuando le comentamos que se le había visto muy fuerte y, sobre todo, controlando muy bien la carrera desde ese tremendo adelantamiento en la primera curva, lo que podía significar que mañana, domingo, en la carrera larga, puede repetir un éxito parecido, Márquez ha vuelto a sacar la calculadora para explicar que no será tan fácil.

"Pues sí, he calcado tanto la estrategia de salida como el tipo de neumático a montar en nuestra Ducati y todo ha vuelto a salir redondo, como en Alcañiz. Eso sí, no siempre te sale lo que sueñas". Marc Márquez — Piloto del 'team' Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

“Hoy, en el podio, ha habido dos neumáticos medios y uno blando. Mañana, todos iremos con el medio, supongo. Y Marco, con el medio, tiene un ritmo fortísimo, pues yo me miro las hojas de tiempos mil veces y lo he comprobado, pero volveremos a luchar. Una cosa está clara, hoy ya hemos ganado, si mañana perdemos cinco no pasa nada”.

El líder del ‘team’ Lenovo Ducati (su compañero ‘Pecco’ Bagnaia, tricampeón del mundo, ha terminado el 13º), ha explicado que “al llegar a Misano, decidí protagonizar un fin de semana de menos a más, empezando muy cauto, intentando, simplemente, poner la moto a punto y apretar en carrera. Y, mira, ha salido muy bien, tenemos que estar contento”.

Márquez mostró su satisfacción por el hecho de que el público italiano, seguidor de Valentino Rossi y, ahora, de Marco Bezzecchi, se ha portado muy bien con él. “Pero, bueno, tampoco hay que darle mucha importancia si suenan algunos pitos, puede que en Aragón también los hubiese. Lo importante es que nuestra gente se divierta con las carreras y que nosotros demos lo mejor que tenemos y sabemos para que lo pasen bien, todos”.

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Y, aunque nadie le preguntó por el estado de su brazo, Márquez sí reconoció que “la única manera de competir que sé es dar, siempre, cada día, el cien por cien. Un día el listón estará arriba del todo, otro día más bajo, un día te encontrarás mejor con la moto, otro día peor. El físico no siempre influye en el hecho de que ganes o no, simplemente hay días que otros compañeros están mejor, son más rápidos y te ganan. Lo bueno es que, ahora, me siento bastante cómodo”.