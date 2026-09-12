Hansi Flick pide prudencia ante la euforia: "Estamos en un buen momento, pero es un viaje muy largo hasta final de temporada"

Hansi Flick comulga con que el elogio debilita. Aunque no lo ha expresado de manera explícita, el entrenador del Barça pide prudencia y focalizarse siempre en el siguiente partido, no yendo más allá de lo necesario. El técnico alemán sabe que la afición del Barça está emocionada por el inicio del equipo y que la Champions es el gran objetivo, pero la tercera Liga consecutiva también la tiene entre ceja y ceja el míster culé.

“Estamos muy contentos de estar a este nivel, pero sabemos que lo debemos mostrar en cada partido. Es nuestra virtud, nuestra mentalidad. Tenemos una gran calidad y mantenemos la intensidad y la concentración. Si perdemos alguna de estas cosas, no será bueno”, dijo Hansi Flick en un momento en el que la euforia en torno al equipo es alta después del buen arranque de la Liga. “Para mí es solo el siguiente partido, el siguiente partido... Esa es mi mentalidad. Estamos en un buen momento, pero es un viaje muy largo hasta final de temporada. Tenemos hambre de mejorar y creo que podemos hacerlo”, explicó el técnico.

Contra el Levante este domingo (16,15h, M+ LaLiga) el Barça quiere mantener el tono goleador y de nivel futbolítico de los 5 primeros de liga donde las dudas en la delantera han quedado en el olvido del verano. Hansi Flick ha encontrado la solución con Raphinha como delantero centro y otros recursos dentro de la plantilla: “Tenemos tres perfiles diferentes. Pero Anthony Gordon, Karim o Dani Olmo también pueden jugar allí, como Fermín. Por el momento, Raphinha ha jugado perfecto, a otro nivel. Es increíble. Cuando está así, es uno de los mejores jugadores del mundo”, resaltó el entrenador azulgrana. “No quiero hablar mucho de mí, soy solo el entrenador. Los jugadores son los que trabajan en el campo. Tenemos un gran equipo con fantásticos profesionales y expertos. Es muy bueno y, al final, todo va bien. Estoy muy contento con la situación y lo estoy disfrutando. Sé que no soy el hombre importante. La actitud de los jugadores, la intensidad que enseñan en cada entrenamiento y partido...”, confesó.

Uno de los elementos en los que se ha visto una evolución clara esta temporada ha sido la preparación física de los jugadores. La llegada de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico y la gestión de minutos, sobre todo de los mundialistas, le está dando al entrenador azulgrana mucho juego y capacidad de gestión. “Es una nueva filosofía. Tenemos en cuenta los movimientos que hacen los jugadores en el campo. Han llegado nuevos entrenadores, pero la calidad que tiene el equipo y el trabajo es bueno. La energía es muy positiva. Todos los jugadores pueden notarlo. Estamos a un alto nivel”, explicó.

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Hansi Flick, por eso, también quiso poner un poco de presión al club, pidiendo que se agilizaran las obras que están en marcha con la construcción del nuevo gimnasio justo en el campo de entrenamiento. “Tenemos que mejorar en las instalaciones y es importante. Habéis visto el nuevo gimnasio. Espero que esté acabado pronto. Así tendremos más espacio en el interior. Todo para mejorar a los jugadores”, sentenció.