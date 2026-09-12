Roberto consigue tres valiosos puntos al Espanyol con un doblete frente al Osasuna

En el Espanyol las piezas empiezan a encajar, y fruto de ese buen entendimiento, los periquitos se marcharon este sábado de El Sadar con unos valiosísimos tres puntos tras vencer 0-2 al Osasuna. Durante el partido, y bajo la atenta mirada en la grada de Monchi, el artífice de este equipo, a Roberto Fernández pareció salirle todo bien en un encuentro en el que el resto de jugadores supieron también desarrollar a la perfección el plan de Manolo González. El delantero cordobés suma ya cinco tantos esta temporada y se coloca entre los máximos goleadores de LaLiga.

Y es que aunque llegaba el conjunto perico a Pamplona tras un empate y dos derrotas que habían empezado a desdibujar las buenas sensaciones de la primera jornada de liga que cerraron con victoria, el conjunto catalán no iba a dejar pasar otra oportunidad de meterse de nuevo en el buen camino. Lo hizo pronto y de forma sorpresiva Roberto Fernández, en el segundo minuto de juego, aprovechando un desmarque con el que Marcos le dejó prácticamente colocada la bola en el pie frente a la portería de Sergio Herrera.

El primer tanto, que pilló por sorpresa al conjunto local, no fue más que un empujón para los pamplonicas para subir la intensidad. Barja y Budimir lo intentaron en varias ocasiones siendo el centrocampista navarro el mayor productor de pases al área del conjunto de Luis Miguel Ramis durante la primera mitad. Era uno tras otro a pesar del marcador en contra, y en concordancia la posesión parecía decantarse del lado de los rojillos. Aun así, la suerte no estaba del lado de los jugadores del Osasuna que se vieron pronto envueltos en una polémica arbitral por contacto de Riedel sobre Raúl en el área por el que pedían penalti al colegiado. Sorprendentemente, ni el VAR ni Luis Bestard lo consideraron punible y poco después, la situación no tardó en empeorar.

Errores defensivos

Un inexplicable error de Catena al poco del cuarto de hora de juego dejando pasar un balón peligrosísimo de Omar El Hilali frente a la portería permitió a Roberto fabricar el segundo simplemente empujándolo al fondo de la red. No daba crédito Sergio Herrera ante tal falta de entendimiento con su defensa. El 0-2 era ya un problema serio y en la grada empezaron a oírse algunos pitos a los jugadores por parte de su afición, que celebró fugazmente el gol de Rubén García hasta que minutos más tarde fue anulado por haber salido el balón por la línea de fondo antes del centro. Se caldeaba por momentos el ambiente de una primera mitad que terminó con cuatro amarillas, dos por lado, y un sonoro abucheo de la grada de El Sadar al equipo arbitral cuando abandonó el césped hacia el túnel de vestuarios.

Debió ser intensa la charla en ambos vestuarios durante la media parte porque ambos salieron de nuevo al césped con energías renovadas. Quería aprovechar Ramis la velocidad y optó por un triple cambio para dar frescura a su ataque. Aun así, Moro, Dubasin, Budimir y Raúl no dejaban de encontrarse a la defensa perica bien colocada frente a la portería de Dmitrovic, que apenas tuvo que intervenir.

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La entrada de Raúl Moro había cambiado la dinámica del Osasuna. El extremo aportaba un desborde hasta ahora inédito en el equipo, pero a pesar de obligar a Omar a emplearse a fondo en la defensa, no consiguió traducir el empuje en gol dejando el marcador en ese 0-2 inicial que supo dulce a los pericos.