EL CSD apruebas nuevas medidas de protección a la maternidad por valor de 700.000 euros: "La maternidad no puede convertirse en un obstáculo"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) convoca una nueva remesa de ayudas sociales dotada con 700.000 euros, lo que representa un 55 % más que en la convocatoria anterior, incorporando por primera vez medidas específicas para acompañar a las mujeres durante la gestación, el postparto y su regreso a la actividad deportiva, una demanada que vienen haciendo las deportistas desde hace años.

“La iniciativa parte de una convicción política clara: la maternidad no puede convertirse en un obstáculo para la carrera de una deportista ni para la permanencia de una mujer en el deporte. Así, el CSD da un paso adelante para que la conciliación deje de ser una responsabilidad individual de las mujeres y pase a ser también una responsabilidad de las instituciones deportivas y de los poderes públicos”, ha explicado el presidente del organismo, José Manuel Rodríguez Uribes.

La convocatoria, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende corregir las dificultades que todavía afrontan las mujeres en el deporte profesional. Especialmente, las asociadas al retorno a la actividad después de la maternidad y a la compatibilización de la vida familiar y deportiva. Uan situaciómn que ha que ha quedado en envidencia una vez más esta semana con le caso de Maica García, waterpolista y campeona olímpica, que relató en EL PERIÓDICO su situación tras ser despedida del CN Sabadell.

Nuevas especificidades

Por primera vez, la convocatoria contempla una línea específica de gestación segura y reincorporación progresiva al entrenamiento y la competición. "Su objetivo es que ninguna deportista tenga que posponer la maternidad para sostener su carrera ni interrumpir su trayectoria para ser madre: se financia el acompañamiento profesional que cada una precise para mantener su preparación durante el embarazo en condiciones seguras y para volver después a entrenar y competir de forma gradual", explican desde el organismo.

Estas ayudas cubren la atención ginecológica y obstétrica durante el embarazo y la recuperación posterior, incluido el tratamiento de las lesiones asociadas al embarazo y al parto; la fisioterapia especializada en la mujer durante la gestación, el parto y el postparto; el apoyo psicológico especializado; la preparación física adaptada y la readaptación físico-deportiva; y el asesoramiento nutricional, la asistencia de matrona y el asesoramiento en lactancia y salud mamaria.

El importe de esta ayuda podrá alcanzar hasta 6.200 euros por beneficiaria. El CSD establece, además, un itinerario de servicios que podrá desarrollarse durante la gestación y hasta los doce meses posteriores al parto. Junto a la ayuda económica, el CSD pone a disposición de las beneficiarias y del resto de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento la nueva Unidad de Salud de la Mujer Deportista del Centro de Medicina de Alto Rendimiento del CAR de Madrid, que ofrecerá consultas iniciales y de seguimiento, presenciales o telemáticas, así como las derivaciones que sean necesarias. Estos servicios serán gratuitos.

Más recursos para conciliar y seguir avanzando

La convocatoria refuerza también las ayudas vinculadas directamente a la maternidad, con hasta 3.500 euros por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento producido durante 2025. En materia de conciliación de la vida deportiva y familiar, las beneficiarias podrán recibir hasta 3.500 euros anuales por cada persona a cargo. Estas ayudas cubrirán los gastos de cuidado de hijos e hijas menores de tres años, de hijos e hijas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % hasta los 18 años, y de familiares de hasta segundo grado en situación de dependencia de grado II, III o III+.

Con esta medida, el CSD apuesta por una concepción integral de la conciliación: proteger la maternidad, facilitar los cuidados y garantizar que las responsabilidades familiares no penalicen la continuidad de las mujeres en el deporte. La nueva convocatoria amplía además su ámbito de aplicación para alcanzar a las técnicas, entrenadoras, árbitras y juezas, junto a las deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

“El objetivo es que la igualdad no se limite al terreno de juego. La presencia de mujeres sigue siendo insuficiente en los espacios técnicos, de entrenamiento y arbitrales, especialmente en los niveles superiores. La convocatoria reconoce que las barreras asociadas a la maternidad y la conciliación afectan también a estas profesionales y busca favorecer su promoción y consolidar referentes femeninos en todos los ámbitos del deporte”, ha indicado Rodríguez Uribes después de que se apruebe la nueva medida. La incorporación de estas profesionales supone, por tanto, ampliar la política de igualdad del CSD a todo el ecosistema deportivo: desde quien compite hasta quien entrena, prepara, arbitra o juzga una competición.

Estas ayudas son compatibles con las Becas Maternidad, incluidas dentro del programa de becas CSD Team España-ADO. Las beneficiarias de estas becas, de preparación para los Juegos Olímpicos, tienen garantizado el mantenimiento del apoyo económico durante los dos años siguientes al nacimiento, de forma decreciente, de su hijo o hija, lo que les proporciona estabilidad económica durante el periodo de maternidad y reincorporación a la competición.

Ayudas para la formación

La convocatoria incorpora asimismo ayudas para la formación deportiva, destinadas a iniciar o continuar estudios oficiales vinculados al ámbito profesional del deporte, con una cuantía máxima de 3.500 euros por solicitud y contemplan las enseñanzas deportivas, ciclos formativos de Actividades Físicas y Deportivas, grados universitarios relacionados con el deporte y determinados másteres y programas de doctorado especializados.

Con una dotación de 700.000 euros, el CSD convierte el compromiso con la igualdad en una política respaldada presupuestariamente, toda vez que el incremento de 250.000 euros con respecto a 2025 se suma al experimentado en 2021, cuando las ayudas pasaron de 260.000 a 450.000 euros. En total, desde 2018 el Gobierno de España habrá destinado un total de 3.730.000 euros a esta línea de ayudas, reforzando de forma progresiva su compromiso con la promoción y el desarrollo del deporte femenino.

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El plazo para poder disponer de la ayuda serán 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado para presentar su solicitud y podrá realizarse a través de la Sede Electrónica del CSD.