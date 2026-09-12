El Barça tira de carácter para remontar al Atlético (4-2)

Costó, pero se sacó. El Barça tuvo que remar para llevarse los tres puntos ante el Atlético de Madrid (3-2) en un partido que empezaron por debajo en el marcador. Una segunda parte resolutiva le dio al conjunto de Pere Romeu un victoria muy trabajada.

Se adelantó el Atlético de Madrid con un tanto de Allegra Poljak antes de los diez minutos de partido. Las colchoneras rompieron a gritar y celebrar con el primer tanto del encuentro en el Johan Cruyff, en una mezcla entre sorpresa y alegría. Adelantarse en el marcador, todo un hito para el equipo madrileño, que desde ese momento se vio con posibilidades de llevarse el partido.

El Barça buscó la respuesta dando un paso adelante y dominando más el partido. Encontró el gol gracias a Vicky López, que llegó de segunda línea para reventar el balón y enviarlo al fondo de la red. Devolvía el empate al marcador justo antes del descanso, con la impresión de que la tendencia había cambiado sobre el verde. Una sensación que se confirmó en el segundo tiempo, cuando Esme Brugts remató un testarazo, tras un centro de Claudia Pina, que consiguió colar entre las piernas de Lola Gallardo el esférico para adelantar por primera vez a las azulgranas en el marcador. La nominada al Balón de Oro, que acaparó gran parte de las reacciones de sorpresa y reivindicación tras conocerse la lista, le devolvió al Barça la confianza.

Patri Guijarro durante el partido contra el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero duró poco. La desesperación de Patri Guijarro fue más que evidente cuando Jensen puso de nuevo el empate. Maldecía la capitana azulgrana, estirada en el verde, mientras las colchoneras reavivaban sus posibilidades. Patri vivió el partido desde la defensa, como central, y el Barça lo notó. Tenía su salida de balón, pero luego le faltó el control de la mallorquina en la creación. Pero mientras las fuerzas de las colchoneras iban menguando, el Barça se crecía. Caroline Graham Hansen aprovechó un centro tenso de Claudia Pina y lo remató con toda su fuerza, que le sirvió para anotar el tanto que pondría por delante de manera definitiva al Barça, pero también para sentir unas molestias en la parte posterior del muslo derecho. Y de ahí el Barça cogió carrerilla. Esme Brugts volvió a aparecer tras otro centro de Claudia Pina y...

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Se tiró al suelo Lola Gallardo. Se dolía del muslo y, pese a ser atendida por los servicios médicos, no logró continuar. El Johan Cruyff entero la ovacionó cuando fue sustituida, reconociendo la figura que es la portera colchonera. Un gesto que también tuvieron las jugadoras del Barça, que aplaudieron a la guardameta, que se marchaba resignada, representando a todo el equipo colchonero, que lo rozó, pero terminó sucumbiendo ante un Barça más creativo y eficiente en el segundo tiempo.