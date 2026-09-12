El Barça - Arsenal de fase de grupos de la Champions femenina, en el Camp Nou

Hacía días que aparecía en la web de la UEFA y en unas horas será oficial. El Spotify Camp Nou será el escenario del Barça-Arsenal de la Champions League femenina el miércoles 11 de noviembre (18.45 horas/TV3, Disney+), en el marco de la cuarta jornada de la fase liga de la competición. Será el regreso a Barcelona de una de las salidas más traumáticas de este verano, la lateral Ona Batlle, y la revancha de la final de Lisboa de 2024.

No será solo el regreso de Ona Batlle, sino que también los fans azulgranas se reencontrarán con Mariona Caldentey. Además, será el segundo encuentro del equipo de Pere Romeu en el Camp Nou esta temporada. Las azulgranas vivirán su estreno en el estadio esta campaña ante el Real Madrid, en la sexta jornada de la Liga F Moeve, prevista para el sábado 3 o el domingo 4 de octubre. Como cada temporada y gracias a una planificación intencionada, ambos encuentros coincidirán con parones de la competición para el primer equipo masculino, lo que permitirá que el protagonismo en el Camp Nou recaiga en el fútbol femenino.

Noticias relacionadas

El Barça todavía no ha abierto la venta de entradas para uno de los grandes partidos de esta Champions: el duelo ante el Arsenal en el Spotify Camp Nou. Los aficionados azulgranas, eso sí, ya pueden adquirir localidades para los otros dos compromisos de la fase liga que el equipo disputará como local, ambos en el Estadi Johan Cruyff. El estreno será el miércoles 21 de septiembre, a las 21:00 horas, frente al Paris FC (Disney+). Más adelante, el jueves 19 de noviembre, también a las 21:00 horas, el Barça recibirá al Servette suizo.