Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España
Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición
La parrilla de salida del primer GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring tendrá al actual campeón del mundo Lando Norris y McLaren en la pole, por delante del líder del Mundial Kimi Antonelli. La segunda fila la compartirán dos campeonísimos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que garantiza un inicio fulgurante.
[Consulta la clasificación del Mundial de F1]
Los españoles saldrán rezagados y más aún después de la sanción de tres puestos recibida por Carlos Sainz por bloquear a Valtteri Bottas en la clasificación.
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Clasificación del GP de España de Fórmula 1
1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835
3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964
4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013
5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019
6. George Russell (Mercedes) 1'32"149
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294
8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316
9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903
10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041
11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223
12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388
13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667
14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753
15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084
16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532
17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388
18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913
19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011
20. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312 (*-3P)
21. Oliver Bearman (Haas) ST
22. Lance Stroll (Aston Martin) ST
* Carlos Sainz sancionado con 3 posiciones por bloquear a Bottas
Fuente: Sport
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