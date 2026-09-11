Sabalenka y Rybakina se enfrentarán en la final del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka se clasificó este jueves para la final del US Open de tenis, su cuarta consecutiva, tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula, su víctima favorita en Nueva York. Antes lo hizo la kazaja Elena Rybakina al batir a la estadounidense Coco Gauff en tres sets. Rybakina se medirá, pues, a la biolorrusa, a la que acaba de arrebatar el número uno del mundo.

Sabalenka, campeona en 2024 y 2025, se impuso por 7-5 y 6-2 en solo 1 hora y 20 minutos, y se ha convertido en la auténtica bestia negra de Pegula en Nueva York, a la que ya venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

La bielorrusa perderá el número uno del mundo el lunes en favor de la kazaja Elena Rybakina después de 99 semanas en lo más alto del ranking, pero el sábado intentará ganar por tercera vez el US Open.

Coco Gauff, cuatro del mundo y campeona en 2023, en la primera final de Sabalenka, sucumbió ante Rybakina por 3-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos. La del sábado será para Rybakina su primera final en Nueva York, pero la cuarta en un 'grande'. La estadounidense fue campeona de Wimbledon en 2022 y en Australia en 2026.

Inicio conservador

Sabalenka y Pegula protagonizaron un inicio muy conservador, en el que ambas trataron de proteger su saque a toda costa y apenas concedieron oportunidades de 'break'. Hasta el 6-5.

Pegula servía para forzar un 'tie-break' que parecía inevitable cuando Sabalenka, de la nada, se puso con 0-40 y tres bolas de 'break'. Pegula salvó la primera, pero Sabalenka se apuntó el set por 7-5 en su segunda oportunidad, un mazazo de la bielorrusa.

Sabalenka arrancó el segundo como un vendaval para evitar una reacción, con Pegula cada vez más fuera del partido. La bielorrusa terminó con 29 golpes ganadores y 22 errores no forzados, por solo 12 ganadores, aunque 14 errores de Pegula.

"Sin quejas. Estoy supercontenta de haber podido jugar así. En el último partido que jugué contra Jessica y fue casi imposible conseguir la victoria. Así que estoy superfeliz de haber podido jugar a este nivel", dijo Sabalenka a pie de pista.

La bielorrusa, que agradeció el cariño del público pese a competir contra una estadounidense, confesó que estaba "desesperada" por clasificarse para la final.

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Sabalenka había protagonizado un muy buen inicio de temporada con victorias en Brisbane, Indian Wells y Miami, tras caer ante Rybakina en la final de Australia, pero el año empezó a descarrilarse para ella con las giras de tierra y hierba.