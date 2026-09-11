Marian Otamendi: "Hace diez años el fútbol femenino era más un acto de activismo que un negocio"

Marian Otamendi lleva una década al frente de World Football Summit (WFS), plataforma que cofundó en Madrid en 2016 para conectar a los principales actores de la industria del fútbol. En vísperas de la décima edición de WFS Madrid, que se celebrará los próximos 15 y 16 de septiembre en La Nave, la directiva analiza la transformación del fútbol femenino, los retos de gobernanza y el futuro de una industria que afronta una nueva etapa.

En 10 años el fútbol ha cambiado mucho, entre otras cosas con la irrupción del femenino como fenómeno global. ¿Cuál diría que ha sido la transformación más determinante?

Hace diez años el fútbol femenino era más un acto de activismo que un negocio en sí. Hoy ya es un negocio, con retos por delante, pero sin duda es un negocio. La profesionalización ha tenido muchísimo que ver y los datos muestran que cada vez hay más inversión y, a cambio, más retorno.

¿Todavía puede crecer más?

Sin duda. Creo que estamos al comienzo de una curva ascendente y espero que lo sea durante muchísimos años. Hemos entrado en un círculo virtuoso: la profesionalización ha permitido tratar el fútbol femenino como un producto audiovisual de calidad, eso atrae audiencias y espectadores a los estadios y, a su vez, hace que las marcas se interesen e inviertan. Los mayores ingresos permiten atraer más talento y también revertir en el fútbol base. El aumento de las fichas federativas es el talento del mañana. Sin embargo, todavía le queda muchísimo recorrido.

¿Qué debe ocurrir para que siga creciendo?

De los 16 equipos de la Liga F, solo tres tuvieron beneficios el año pasado y el resto todavía vive bastante subsidiado por sus secciones masculinas. Es cuestión de tiempo, pero es importante que se vayan separando las estructuras. El Barça lleva mucha ventaja porque ha creado una estructura comercial propia para su sección femenina, con un staff que funciona al margen del masculino.

¿Por qué cree que marcas y clubes todavía no explotan todo el potencial del fútbol femenino?

Creo que España sigue siendo un país bastante conservador. El fútbol femenino todavía es algo "novedoso" y hay atavismos culturales que hacen que juntas directivas muy masculinas no acaben de ver su importancia o todo su potencial. Los clubes masculinos deberían poner sus infraestructuras y sus grandes recintos a disposición de las secciones femeninas. Al final, como marca te interesará que los aficionados y abonados del masculino puedan seguir también al femenino para trabajar nuevas audiencias y reforzar la propia marca. Me parece un error no impulsarlo más.

La maternidad y la congelación de óvulos han entrado en el debate recientemente. ¿Cómo lo contempla la industria?

Las futbolistas, igual que cualquier deportista, si quieren ser madres tienen que tener su reconocimiento y no ser penalizadas. Aunque es cierto que dependen de su cuerpo y que, en su caso, una maternidad puede suponer un corte más abrupto que en otras profesiones. Que se facilite la congelación de óvulos —no como única medida, sino como una más— me parece positivo. Cualquier cosa que permita que una deportista tenga tranquilidad de espíritu es buena. Y si quieren ser madres mientras están en activo, también hay que darles facilidades. Creo que esa será una de las reivindicaciones de los sindicatos en la renovación del convenio.

De cara a la próxima década, ¿dónde debe poner el foco el fútbol femenino?

Hay que actuar en muchos frentes. Que las jugadoras empiecen a jugar en grandes recintos, que se abra el Bernabéu, por ejemplo, puede ser un antes y un después. También hay que cuidar más el producto audiovisual y hacer más accesible el consumo de fútbol femenino. Eso aumentará las audiencias y, con ellas, el valor de la competición. Y ese valor permitirá que revierta más dinero en la industria. Sin embargo, el recorrido es inmenso. Todavía hay muchos colegios que no tienen equipo femenino. Conforme las niñas que ahora están federadas se conviertan en Alexias y Aitanas, el producto mejorará y la calidad de la competición también.

¿Siguen siendo en el fútbol en general la gobernanza y la opacidad dos grandes retos?

Sí, debe haber mayor transparencia en la toma de decisiones y en los órganos de elección. La limitación de mandatos tiene que ser real, hay que propiciar la rotación y facilitar la llegada de los mejores. Muchas veces se ve un cierto sistema clientelar y eso no favorece la llegada de los más preparados. El deporte tiene un largo camino por recorrer. También creo que la llegada de mujeres a los puestos de decisión aportaría mucho. Ya estamos bastante representadas en cargos intermedios, pero totalmente ausentes de los cargos críticos. Aportaríamos nuevas formas de trabajar, más horizontales, colaborativas y con mayor empatía.

¿Qué está impidiendo ese salto?

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Es una mezcla de factores. Muchas veces se dice que no hay mujeres preparadas, pero las hay, y muchas. Lo que hay que hacer es ir a buscarlas. Pero también tenemos que hacer autocrítica. Cuando nos llaman, tenemos que estar. Si vas a una junta directiva de una determinada edad, formada mayoritariamente por hombres, quizá no te parezca el sitio más acogedor. Eso también hay que cambiarlo, especialmente de cara a las nuevas generaciones.