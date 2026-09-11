Manolo González avanza correcciones tácticas antes de medirse al Osasuna: "Vamos muy bien de moral"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que sus futbolistas llegan al partido del sábado contra Osasuna "muy bien de moral" y "convencidos de sacar los tres puntos", pese a destacar la fortaleza del contrario en El Sadar (sábado, 16.15 horas).

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha advertido de la dificultad del pulso: "Siempre es un partido complicado. Cuando vas a El Sadar ya sabes que toca a hacer las cosas muy bien para poder ganar. Nos vemos capacitados para afrontar un encuentro ante cualquier rival y en cualquier campo".

En este sentido, González ha señalado que el duelo de la jornada 37 de la anterior temporada, que finalizó 1-2 a favor del Espanyol, no sirve como referencia. "Ellos han cambiado de entrenador (Ramis ha relevado al italiano Alessio Lisci) y no se parecen demasiado. Nosotros también hemos cambiado futbolistas", ha comentado.

El responsable del banquillo blanquiazul ha insistido en la confianza en el proyecto: "El equipo está bien, con buenas sensaciones. Tenemos partidos mejores o peores, como todos en LaLiga. Estamos en la jornada cuatro, ningún bloque está rodado al cien por cien. Debemos intentar que el equipo mejore".

Manolo González ha avanzado que ha corregido cuestiones tácticas, esperando ver una versión más afinada del Espanyol: "Hemos tocado cosas de cara a mañana que en las primeras jornadas no hacíamos tan bien como antes. No queremos perder lo que hemos hecho bien".

El ritmo de Bryan Zaragoza

Respecto al centrocampista Bryan Zaragoza, uno de los fichajes estrellas de este verano en clave blanquiazul, el entrenador ha comentado que ya está más rodado. "Poco a poco irá cogiendo ritmo y mejorando. No leo más motivado de la cuenta por medirse a Osasuna (su exequipo en la campaña 2024-25)", ha indicado.

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Preguntado por la racha de tres partidos en una semana que afronta el bloque (Osasuna, Rayo y Elche), González ha afirmado que buscarán siempre el triunfo: "Firmo los nueve puntos, no miramos otra cosa dentro. Siempre queremos ganar y saldremos con esta mentalidad de competir al máximo nivel".