Laporta fija como objetivo del Barça en la Diada ganar los cuatro títulos: "Hay que mantener al máximo la concentración"

Con los pies en el suelo caminaba Joan Laporta al frente de la comitiva del Barça en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova y con los pies en el suelo asume el presidente el espectacular arranque del equipo de Hansi Flick en la temporada, con cinco victorias en cinco partidos y cuatro de ellos con cinco goles marcados y sólo dos encajados.

"Esto acaba de empezar. Esperamos que así siga, pero la verdad es que lo estamos haciendo muy bien", admitió Laporta, que instantes después situaba el listón de la temporada en la altura más alta. "Nos hemos fijado como objetivo ganar la Liga, Copa, Supercopa y la Champions", aseguró el presidente, para lo cual "hay que mantener al máximo la concentración y la tensión". No ocultó Laporta que en la junta, empezando por él, anida "una especial ilusión por la Champions". Los otros tres títulos ya se han conquistado durante el mandato. Y por duplicado.

Una delegación del Fútbol Club Barcelona con Fermín López y el presidente del club, Joan Laporta, durante la ofrenda floral frente al monumento de Rafael Casanova. / Lorena Sopêna / Europa Press

Plantilla competitiva

Laporta entiende que se dan las condiciones para que el Barça aspire a todo. Igual que cada año, aunque las sensaciones parecen más positivas vista la superioridad que ha exhibido el equipo en los cinco partidos. Sin embargo, todavía no ha enfrentado a ningún pez gordo. Elche, Athletic, Rayo, Valencia y Feyenoord, por este orden, han sucumbido ante la muchachada de Flick.

El dirigente azulgrana considera que debe situar una propuesta de máximos porque el club "ha configurado una plantilla muy competitiva, muy compensada", con ocho fichajes y 174 millones de gasto. "Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla. Tenemos dos equipos muy competitivos", observa Laporta, lo que ha multiplicado la exigencia entre los futbolistas.

La comitiva del FC Barcelona, en la ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova en Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

"Para ganar títulos este año hay que correr y jugar con intensidad y lo hacemos" Joan Laporta — Presidente del Barça

Fermín, otro catalán

Y, por ahora, nada puede ir mejor. El presidente se felicitó por la actitud de los futbolistas -agradeció especialmente al onubense Fermín López que representara a la plantilla en la ofrenda floral antes del entrenamiento- y la predisposición al trabajo. A "correr", el verbo de moda esta semana sobre la necesidad o no que sienten las estrellas en la presión defensiva. Kylian Mbappé se escuda en los goles para eludir la obligatoriedad en el Real Madrid y Lamine Yamal, aun asumiendo "despistes", lo considera imprescindible para seguir ganando partidos.

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"La ilusión es importante, pero el trabajo y el compromiso también lo son", analizó Laporta, más convencido que esperanzado en disfrutar de una campaña brillante con el vertiginoso ritmo del equipo. "Para ganar títulos este año hay que correr y jugar con intensidad y lo hacemos", resaltó, sin necesidad de aludir a cuestiones técnicas o tácticas ni al estilo.