Entrevista a Josep Maria Deu, autor de 'El factor Puyal': "Fue un guía"

¿Cómo surge la idea de escribir el libro ocho años después de la retirada de Puyal?

El origen es la tesis doctoral que hice para la Pompeu Fabra sobre la obra periodística de Puyal en la radio. Lo preciso porque Puyal también hizo televisión. Cuando la terminé, pensé que sería una buena idea convertir el trabajo académico en un libro para todos los públicos.

¿Es un acto de justicia hacia la figura de Puyal?

A mí me llamó la atención que no hubiera ningún estudio, trabajo académico o libro sobre su trayectoria. Por tanto, la primera idea era cubrir un vacío. Originalmente, era un trabajo académico que procuró ser riguroso, con un análisis muy detallado desde el principio con la priemra retransmisión en catalán 1976 hasta que él acaba en 2018. Tenía un volumen y unas pautas que no podían presentarse como un libro. Y como no había libros, adapté la tesis.

Josep Maria Deu, autor del libro 'El factor Puyal', tras su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Leo en sus páginas que el propósito de Puyal era servir tanto un producto de calidad como en catalán.

El objetivo de Puyal era hacer un producto de calidad. Y hacerlo en catalán. Pero que tuviera calidad, porque nadie escucharía las transmisiones sólo porque fueran en catalán si estuvieran mal hechas. Tenían que ser en catalán porque no había ,y la lengua había estado prohibida hasta entonces.

¿El éxito se ve por la duración de Puyal, por la pervivencia del modelo de transmisión, por las audiencias…?

Ahora se mide todo por seguidores y por impactos. Las transmisiones de Puyal tenían mucha audiencia. Lo que queda es un legado, un método, una escuela, ya que identifica muy bien la manera de transmitir el fútbol en catalán a diferencia de otras lenguas. Diré más: si escucháramos una jornada castellera, también identificaríamos detalles del modelo.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo: hay un narrador que explica cómo se está construyendo el castell; hay una persona cerca de la pinya que hace entrevistas, y luego está el especialista. La gestión del tono, el ritmo, el relato… son muchas similitudes que se inspiran en el modelo de Puyal.

"El objetivo de Puyal era hacer un producto de calidad. Y hacerlo en catalán. Pero que tuviera calidad, porque nadie escucharía las transmisiones sólo porque fueran en catalán si estuvieran mal hechas"

El profesor Josep Maria Deu, en Sant Feliu de Llobregat. / Jordi Otix / EPC

"Las transmisiones tenían mucha audiencia. Lo que queda es un legado, un método, una escuela. Si escucháramos una jornada 'castellera', también identificaríamos detalles del modelo de Puyal"

¿Las transmisiones españolas de radio se han inspirado en él, o han seguido su camino paralelo?

Es que son anteriores a él. Ya se hacían transmisiones de fútbol, de ciclismo, de boxeo… Él se inspira en los referentes que hay, en español, en inglés… No hay nada en catalán. La expresión “zafarse del contrario”, que ya no se usa, la convirtió en “escapolir-se de l’escomesa”. Él se planteó si diría entrenador o míster, saque de esquina, córner o servei de cantonada. Hizo una terminología y su versión traduciendo y adaptando las voces de la grada: el orsai, por ejemplo, en lugar de offside o fuera de juego.

¿Diría que la gente que ve la tele escuchando la radio es una consecuencia de Puyal?

Cuando él empezó, no había partido por la tele. Por tanto, eran transmisiones muy descriptivas, se explicaba lo que ocurría. Y sólo se daban los que se jugaban en campo contrario. Era un servicio a la audiencia. Con la televisión hay una adaptación porque la gente lo ve. Pero hay más: espectadores en el campo que escuchan la radio. Hombre, si lo estás viendo, ¿por qué la estás escuchando?

¿Y no tanto por reafirmar su opinión de lo que ve?

La audiencia escucha a Puyal, aunque mire la televisión, evidentemente porque Puyal y las retransmisiones de la radio en general están muy bien hechas aquí en Catalunya, y porque también necesita tener, digamos, una guía.

"Cuando él empezó, no había partido por la tele. Por tanto, eran transmisiones muy descriptivas, se explicaba lo que ocurría. Con la televisión hay una adaptación porque la gente lo ve. Pero hay más: luego hay espectadores en el campo que escuchan la radio. Hombre, si lo estás viendo, ¿por qué la estás escuchando?"

La portada del libro, en manos de su autor, Josep Maria Deu. / Jordi Otix / EPC

¿Ha sido un guía?

Yo estoy convencido. La gente le escuchaba no sólo para saber el resultado, sino para saber qué hacía el Barça. Y saber qué hace el Barça no significa saber si ha ganado, sino saber qué ocurre en la Junta Directiva, por qué ha habido esta decisión, por qué ahora haremos esto, por qué este fichaje… Es decir, necesitábamos que alguien contara cosas. No sólo el marcador. Antes de empezar el partido o al final, pongamos por caso que se había perdido un título, o se había ganado, él hacía un editorial, él daba un punto de vista.

No era un punto de vista muy personal, sino que pretendía ser global, para el gran público.

Una de sus habilidades fue encontrar el punto de distancia entre el periodista, por tanto, observador y transmisor de una realidad, sin que te condicione lo que tú puedas pensar, y ser capaz de ponerse en la piel del aficionado. Y a veces decirle cosas que no le gustaría escuchar: si no era penalti, no era penalti.

Era la antítesis del forofo actual.

Pongamos en contexto lo que estamos analizando. Hace 50 años, ningún periodista se podía significar diciendo que era de este equipo.

Pero desde hace 15, sí.

Exacto, se ha producido una evolución. Cuando antes era un mérito que nadie supiera de qué equipo eras, ahora parece un demérito. Mucha gente procura mostrar que es más de ese equipo que el colega. Existe un forofismo, para mí, exagerado.

"Puyal ha sido un guía. La gente le escuchaba no sólo para saber el resultado, sino para saber qué hacía el Barça. Y saber qué hace el Barça no significa saber si ha ganado, sino saber qué ocurre en la Junta Directiva, por qué ha habido esta decisión, por qué ahora haremos esto, por qué este fichaje… Es decir, necesitábamos que alguien contara cosas"

Joaquim Mari Puyal, en la celebración de los 40 años de La TdP, de Catalunya Ràdio. / EP

"Cuando antes era un mérito que nadie supiera de qué equipo eras, ahora parece un demérito. Mucha gente procura mostrar que es más de ese equipo que el colega. Existe un forofismo, para mí, exagerado"

Usted diferencia entre captar la atención y captar el interés.

Este es un punto muy interesante. La final de la Champions capta la atención y genera interés. Una eliminatoria de primera ronda de Copa ante un equipo de categoría muy inferior no capta la atención y no capta el interés. Por tanto, ¿cómo lo haremos? Pues generando un interés que será el que nos dé la atención del aoyente.

¿La atención se capta con estridencias?

Muchas veces. No todo el mundo puede conseguir generar interés. Ahora cualquiera toma un micrófono, va a narrar un partido del Barça y si lo hace con estridencias, pues quizás captará la atención pero no interesa. ¿Me explico? Aquello se diluirá. Esto lo hacía Puyal en la radio y también en televisión. Por ejemplo, preparaba debates sobre temas que quizás eran aburridos, pero él los hacía interesantes.

Josep Maria Deu. / Jordi Otix / EPC

Dice que las transmisiones eran como una orquesta. ¿Él era el director de la orquesta y el solista, no?

Sí, podríamos decir que era el director de la orquesta y el solista, por supuesto. Siempre defendió la idea de que en la orquesta tiene tanta importancia un violín que hace un solo, y por tanto tiene mucha presencia, como ese tambor que suena sólo en un momento determinado. Si el tambor, aunque sólo sea una vez, suena cuando no tiene que sonar, la obra queda mal.

También fue precursor en introducir mujeres en las transmisiones. Ellas sí fueron pioneras y rompieron techos.

Uno de los elementos innovadores, en un mundo tan masculinizado y tan machista como es el fútbol, fue apostar por las mujeres en los años 70. En aquel momento en que se incorpora Isabel Bosch, que es la primera, luego Pilar Calvo, Ruth Vilar, Sandra Sarmiento, Marta Carreras... Había muy pocas mujeres en el periodismo deportivo y ninguna que hiciera transmisiones. Ir a un campo y que la gente se sorprendiera. O tratar de entrar en el palco de un estadio y no tener permiso porque era una mujer. O sencillamente ir al baño. Rompió estigmas.

"Siempre defendió la idea de que en la orquesta tiene tanta importancia un violín que hace un solo como ese tambor que suena sólo en un momento determinado. Si el tambor, aunque sólo sea una vez, suena cuando no tiene que sonar, la obra queda mal"

Joaquim María Puyal, doctor 'honoris causa' de la UAB. / JAVI FERRANDIZ / SPO

"Uno de los elementos innovadores, en un mundo tan masculinizado y tan machista como es el fútbol, fue apostar por las mujeres en los años 70. Rompió estigmas"

Puyal lleva ocho en silencio. ¿Volverá algún día la vida pública?

No tengo una bola mágica para ver en el futuro. Pero veo el pasado. En 2018 realizó la última entrevista y decidió no hacer más apariciones en los medios. Ha dejado discursos memorables cuando le dieron el Honoris Causa en dos universidades, cuando hizo el pregón de la ciudad de Barcelona, cuando le dieron la medalla de oro de la ciudad, cuando hizo el manifiesto del oficio de periodista…. Allí están sus opiniones. Si después de 50 años él decide recluirse en la esfera privada, a mí me parece normal, me parece coherente. Yo, para hacer la tesis, le pedí información, hablé con él, me ayudó, me dio la orientación sobre lo que debía explicarse. Quiero decir, lo tuve como fuente para un trabajo científico. Por tanto, no es inasequible.

¿Dirías que como sociedad y como gremio lo necesitamos?

Yo creo que sí. Un poco el objetivo de este libro es dejar un documento que recopila lo que hizo en la radio, también como manual de consulta. Y por eso en la parte final, en el epílogo, proponemos que la nueva tribuna del Barça se llame Tribuna Puyal. En este país, a los referentes de diversos ámbitos no deberíamos olvidarlos. Y en este caso concreto, no sólo por la cantidad de tiempo, por lo que significó de normalización lingüística, de espíritu de país, como abanderado, como innovador, como maestro que ha sido para muchos de nosotros. Si hiciéramos arquitectura, deberíamos estudiar Gaudí, ¿no?

Josep Maria Deu, frente a la ciudad deportiva del Barça este jueves. / Jordi Otix / EPC

"A mí me gustaría, como ciudadano, saber qué opina un referente como Puyal de los problemas que tenemos hoy en día, de cómo está el mundo en general"

No tanto por estudiarlo, sino que pudiéramos escucharlo. ¿No echa en falta sus intervenciones?

A mí me gustaría, como ciudadano, saber qué opina un referente como Puyal de los problemas que tenemos hoy en día, qué sé yo, de la vivienda, de los presupuestos, de la educación, de cómo está el mundo en general, pero decidió retirarse de su actividad como periodista.

En los 50 años de las transmisiones en catalán, él no hablado. ¿Hace usted de portavoz? ¿Le incomoda?

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Querría decir algo al respecto. Cuando hice la tesis, de acuerdo a las pautas que te marcan, todo lo que decía tenía que acreditarlo, porque de lo contrario la tesis no se aguanta. Tenía que hacer de científico. Y si sostenía que Puyal pensó esto, tenía que demostrarlo; si la transmisión era una orquesta, debía demostrarlo. Las tesis tienen esa exigencia. El libro es una adaptación de la tesis, y contiene mi opinión. Acabo diciendo que la tribuna de prensa debería llamarse Tribuna Puyal. Tampoco soy portavoz de nadie. Ni de Puyal, por supuesto. El libro salió publicado el 2 de septiembre. Un par de días antes le llevé el libro y se marchó de viaje. Le gusta mucho viajar. Cuando no está en África, está en Asia, y cuando no corre por Europa va por las montañas de Catalunya. Quedamos en que, cuando vuelva, hablaremos del libro y de lo que sea. Mientras tanto, yo voy contando y atendiendo a las personas sin adoptar otro papel que no sea el mío, que es el de autor del libro.