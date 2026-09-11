Enric Mas controla a Roglic en la penúltima montaña de la Vuelta

Enric Mas rueda seguro de sí mismo. Ordena y manda. Unas veces les dice a los compañeros del Movistar que aceleren el ritmo, otras que dejen el trabajo a los rivales y finalmente que levanten un poco el pie, que no hay que desgastar fuerzas cuando se tiene la Vuelta controlada y queda muy poco para entrar a Granada vestido de rojo.

Hay días en los que es mejor nadar (o pedalear) y guardar la ropa en los que una ofensiva no tiene sentido cuando hay ciclistas por delante y poca gloria se puede conseguir. La etapa de este sábado, la reina de la prueba, es demasiado dura para buscar antes ataques alocados en Peñas Blancas, montaña malagueña sobre las playas de Estepona.

La Vuelta recorre cada día una provincia andaluza; unos días toca Huelva, otros Sevilla, al siguiente se va a Cádiz y un viernes cualquiera Estepona se corta a diestro y siniestro. Por las principales calles de la ciudad de la Costa del Sol sólo pasan los ciclistas; nada más.

Eddie Dunbar gana la 19ª etapa de la Vuelta. / LA VUELTA / TONI BAIXAULI

Los recepcionistas de los hoteles avisan a los turistas extranjeros, que no tienen ni idea de que llegan bicicletas, que hasta las 6 de la tarde será complicado encontrar un taxi. El pelotón atraviesa la ciudad y busca el monte con 16 corredores escapados, los que han necesitado más de 100 kilómetros para fugarse. Luego, acabada la competición tienen que bajar desde la cumbre y llegar a la ciudad.

Hay que esperar a que llegue el grupo principal con el héroe de la Vuelta vestido de rojo, el que vigila sobre todo a Primoz Roglic por el rabillo del ojo. Ruedan dos kilómetros por detrás de los escapados que, como es tradicional, se van atacando entre sí. Sólo uno podrá sobrevivir al esfuerzo y levantar los brazos en Peñas Blancas, lo que consigue el irlandés Eddie Dunbar, tercera victoria en la carrera, las otras dos llegaron en 2024.

La alegría del equipo vencedor

Supera a Santiago Buitrago, ciclista colombiano y líder de la montaña, a apenas 500 metros de la línea de llegada. Atraviesa el meta segundo y echo polvo. El ciclismo es así, unos ganan y otros no. Si Buitrago se desespera por perder la 19ª etapa cuando la tocaba con el manillar, el conjunto Pinarello Q36 explota de alegría, felicidad total para su director, el catalán Àlex Sans, y también para su paisano ciclista David de la Cruz, que colgará la bici al acabar la Vuelta para irse a Vietnam y hacer una travesía a pie.

La etapa reina de la Vuelta. / LA VUELTA

Por detrás, olvidada la victoria de etapa, Mas se levanta de la bici, baila sobre ella y observa el ataque de Roglic. Sólo quedan dos kilómetros, pero no está el día para regalar segundo absurdos. Lo controla sin inquietarse demasiado, al igual que con Felix Gall, el ciclista austríaco que va tercero de la general y que intenta sacar ganancia de pescadores a río revuelto. Llegan todos juntos. Tablas en la montaña malagueña.

La otra Vuelta

Y luego empieza otra Vuelta, la peor, el número complementario que llega después del esfuerzo de la carrera. Mas, como líder, es uno de los pocos afortunados que bajan de Peñas Blancas a Estepona en coche, porque los autocares están aparcados en el Ferial, a 19 kilómetros de la cumbre. Otros tienen que hacerlo en bici, aunque es cierto que bajando pocas pedaladas se dan. Es lo que el público no ve cuando la televisión desconecta. “Son cosas del ciclismo que siempre pasan cuando se llega a una montaña y no cabe toda la infraestructura de 23 autobuses”.

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Y tampoco se ve la locura que llega después. Los ciclistas van subiendo poco a poco a los autocares donde se duchan, se avituallan y se echan a dormir después de hablar por teléfono con la familia. Aún les esperan dos horas y media de bus para llegar a Granada. ¡Una locura!