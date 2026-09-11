Enric Mas controla a Roglic en la penúltima montaña de la Vuelta

La antepenúltima etapa de la Vuelta se resolvió en la cumbre de Peñas Blancas, en lo alto de la localidad malagueña de Estepona. La victoria se la llevó el irlandés Eddy Dunbar con Enric Mas siempre vestido de rojo como líder a falta de dos etapas para finalizar la edición 2026 de la ronda española. El ciclista mallorquín controló sin problemas la ofensiva de Primoz Roglic, segundo de la general.

Este sábado llega la etapa reina de la carrera que se disputa íntegramente en la provincia de Granada con salida desde La Calahorra y llegada a lo alto del Collado del Alguacil después de superar los puertos de Blacares, El Purche y El Duque. Habrá 186 kilómetros.

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