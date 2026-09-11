El Barça renueva al egipcio Hamza Abdelkarim

La meteórica carrera de Hamza Abdelkkarim será, además, larga. Hasta 2030 si todo va bien: si el futbolista egipcio cumple las expectativas y el Barça disfruta de sus condiciones futbolísticas. Coincidiendo con el Onze de Setembre, el joven delantero podrá celebrar que ha alcanzado un acuerdo para obtener su primer contrato profesional que firmará el martes en el despacho de Joan Laporta, el presidente.

Hamza Abdelkarim aterrizó el 1 de febrero cedido por el Al Alhy al Barcelona Atlètic. Echó una mano en el filial, insuficiente para que se consumara el ascenso. Pero el Barça, sin embargo, ejerció la opción de compra (1,5 millones) como una prometedora inversión al comprobar su nivel con los canteranos azulgranas. Hansi Flick la avalaría posteriormente. "Si hay una ocasión, tienes que estar ahí, y él estuvo ahí", destacó el técnico, cuando aún no tenía nueve y Abdelkarim se estrenó en Birmingham con un doblete.

Raphinha, sustituido por Hamza Abdelkarim en el tramo final del Barça-Rayo del Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

En junio disputó el Mundial con la selección absoluta de Egipto, y a su regreso, en julio, se incorporó a la pretemporada del primer equipo del Barça. La culminó como máximo goleador (cuatro tantos) y cerró agosto con su debut oficial: cuatro minutillos frente al Rayo. Con el dorsal 29, Abdelkarim ha de desempeñar su papel en el filial, junto al joven belga Jesse Bisiwu, pero ha acudido a las cinco convocatorias a las órdenes de Flick.

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Nacido el 1 de enero de 2008 en El Cairo (es el primer futbolista egipcio que ficha por el Barça), Abdelkarim destacó en el Mundial sub-17 en 2025 y luedo debutó con el Al Ahly. Meses pués, el Barça, que le seguía, decidió apostar por él. Ahora ha reforzado la apuesta.