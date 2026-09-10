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Zverev corta el paso a Botic y jugará su semifinal contra Khachanov en el US Open

Zverev jugará las semifinales del US Open.

Zverev jugará las semifinales del US Open. / Efe

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Efe

Washington
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El alemán Alexander Zverev se clasificó este miércoles para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras cerrar el paso al neerlandés Botic van de Zandschulp y se jugará el pase a la final contra el ruso Karen Khachanov.

Zverev, número 2 del mundo, se deshizo de Van de Zandschulp (n.70) por 6-2, 7-5 y 6-1 en solo 2 horas y 17 minutos de partido. Pese a su baja posición, el neerlandés es un jugador peligroso que en 2024 eliminó a Carlos Alcaraz o en 2022 a Rafael Nadal en Wimbledon.

En esta edición, Van de Zandschulp había eliminado en la segunda ronda al australiano Alex de Miñaur, número 7 del mundo, y había sobrevivido a dos duros partidos a cinco sets contra el belga Zizou Bergs y el francés Arthur Gea en tercera y cuarta ronda.

Contra Zverev colocó más golpes ganadores que el alemán (36 a 28), pero 'Sascha' fue muy efectivo tanto en el saque como en el resto (46 % de puntos ganados), lo que le permitió ganar 6 de 9 bolas de 'break', sin ceder ninguno.

Shelton frente a Tiafoe

Zverev, único ganador de un 'grande' (Roland Garros 2026) entre los cuatro semifinalistas, se medirá en semifinales con Khachanov, mientras que los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe disputarán la otra plaza en la final.

El alemán tiene un balance de 20-4 contra estos tres tenistas, con tres de las cuatro derrotas sufridas contra Khachanov (6-3). La última fue en semifinales del Masters 1.000 de Canadá en 2025, en la que el ruso salvó una bola de partido para acabar en la final.

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Este año, Zverev ha alcanzado al menos las semifinales en los cuatro 'grandes'. Además, lidera la ATP en victorias, con 51.

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