Tenis
Zverev corta el paso a Botic y jugará su semifinal contra Khachanov en el US Open
Efe
El alemán Alexander Zverev se clasificó este miércoles para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras cerrar el paso al neerlandés Botic van de Zandschulp y se jugará el pase a la final contra el ruso Karen Khachanov.
Zverev, número 2 del mundo, se deshizo de Van de Zandschulp (n.70) por 6-2, 7-5 y 6-1 en solo 2 horas y 17 minutos de partido. Pese a su baja posición, el neerlandés es un jugador peligroso que en 2024 eliminó a Carlos Alcaraz o en 2022 a Rafael Nadal en Wimbledon.
En esta edición, Van de Zandschulp había eliminado en la segunda ronda al australiano Alex de Miñaur, número 7 del mundo, y había sobrevivido a dos duros partidos a cinco sets contra el belga Zizou Bergs y el francés Arthur Gea en tercera y cuarta ronda.
Contra Zverev colocó más golpes ganadores que el alemán (36 a 28), pero 'Sascha' fue muy efectivo tanto en el saque como en el resto (46 % de puntos ganados), lo que le permitió ganar 6 de 9 bolas de 'break', sin ceder ninguno.
Shelton frente a Tiafoe
Zverev, único ganador de un 'grande' (Roland Garros 2026) entre los cuatro semifinalistas, se medirá en semifinales con Khachanov, mientras que los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe disputarán la otra plaza en la final.
El alemán tiene un balance de 20-4 contra estos tres tenistas, con tres de las cuatro derrotas sufridas contra Khachanov (6-3). La última fue en semifinales del Masters 1.000 de Canadá en 2025, en la que el ruso salvó una bola de partido para acabar en la final.
Este año, Zverev ha alcanzado al menos las semifinales en los cuatro 'grandes'. Además, lidera la ATP en victorias, con 51.
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