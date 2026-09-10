«No hay ola de calor que cien años dure», me decía a mí misma, día sí y día también, con el abanico como prolongación de la mano. El anuncio de la llegada de las lluvias coincidió con una nueva tarde-noche de luminosa aparatosidad futbolística en el Camp Nou. Convivir con los extremos, metereológicos o no, es bastante difícil pero hay elementos que embellecen el desastre. Y, desde hace unas semanas, se llama Fútbol Club Barcelona y nos ha agotado los calificativos, los baberos y los aplausos.

Los expertos en la materia, los que miden los rendimientos y trabajan a fondo el aspecto físico, nos devuelven a la tierra y nos preparan para entender que este derroche no puede mantenerse eternamente en el tiempo. Contar con dos equipos titulares, que es lo que ha conseguido Hansi Flick esta temporada, y trabajar la psicología y el aspecto emocional de los que salen de inicio y de los que entran después nos explica el porqué de este momento tan feliz.

El miércoles salimos a la calle con capelinas, paraguas y prendas que tuvimos que buscar en el fondo del armario pero con esa sensación de autoridad que ahora inyecta este Barça. Y se produjo la tormenta perfecta. La que aúna calidad, compromiso, solidez, diversión, espectacularidad y hambre, mucha hambre. Público y jugadores salen de casa con la sensación de saberse poderosos. ¡Que ya tocaba, rayos y truenos! Que han soportado mucho, casi todo inmerecido. Que hay que trabajar el doble para conseguir la mitad. Que cada semana hay que abrir los paraguas para frenar la campaña de turno.

Pero el poderío futbolístico blaugrana ha activado resortes desconocidos en estadios rivales. Los pitidos llegan antes porque, más allá de dos temporadas desastrosas, tu enemigo escampa dudas cada vez que pisa el césped. Sabe a lo que juega. Ejecuta el plan. Y casi siempre le sale bien porque hay un trabajo de base, un qué y un cómo. Y una razón para cada acción. Una tromba de fútbol y una tempestad de calidad.