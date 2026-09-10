El técnico del Valencia, Carlos Corberán, carga contra Rodri: “Son palabras desafortunadas; no nacen desde el respeto”

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, consideró las palabras del centrocampista del Barcelona Rodri Hernández que cazó 'El Día Después' de Movistar Plus opinando sobre el nivel del Valencia con frases como “qué malos son” o “son muy flojos” como “completamente desafortunadas” y que “no nacen desde el respeto a compañeros de profesión”.

“Son palabras completamente desafortunadas. Pienso que no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Habló con (el capitán, José Luis) Gayà para disculparse, aceptamos sus disculpas públicas y entendemos que son las pertinentes. Aunque sea en un contexto de contarlo a un compañero, había salido ovacionado antes de Mestalla”, expresó el entrenador de Cheste.

Las disculpas

En la previa del partido contra el Sevilla de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico fue preguntado en más de una ocasión por las imágenes cazadas en el banquillo de Mestalla tras la sustitución del Balón de Oro, que se ha disculpado tanto internamente como en público (después del partido de este miércoles frente al Feyenoord en la Champions).

“No hicimos un gran partido, pero una acción de penalti y posible expulsión de Rodri a Danjuma te puede cambiar un partido y de repente los que te parecen tan malos no te lo pueden parecer tanto", señaló.

Noticias relacionadas

"No estuvimos a la altura del nivel que la plantilla tiene, no voy a buscar motivación en unas palabras que no comparto. El pundonor tiene que ver con el escudo, con nuestra gente, hay que sacar rabia y ganas, unas palabras desafortunadas hay que dejarlas como lo que son", finalizó.