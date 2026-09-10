La revolución de Flick llega a los liderazgos del vestuario del Barça

Entre el 0-5 al Valencia y el 5-1 al Feyenoord se vivió algo inédito en el campo 1 de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí. Algo fascinante, incluso para el propio Hansi Flick, quien ha revolucionado a su equipo en el campo y en el vestuario en un verano donde se ha sentido y ha tenido más poder que nunca gobernando incluso el cambio de la capitanía otorgando el brazalete a Raphinha. “La competencia en la plantilla se ve cada día. Hay jugadores de mucha calidad y todos quieren jugar. Eso se ve en los entrenamientos, que hay una altísima calidad después de los entrenamientos”, reveló el técnico, exponiendo públicamente algo que le había sorprendido en este primer mes de temporada con un Barça asombroso: cinco partidos, cinco victorias, cuatro ‘manitas’, 22 goles a favor y solo tres en contra. Una máquina efectiva y poderosa donde todos están . “Al día siguiente de ganar en Valencia vi el mejor entrenamiento en mis dos años tras un partido. Incluso cuando entrenaba al Bayern de Múnich. ¡Es increíble!”, admitió impresionado el alemán.

Así anda ahora Flick, gestionando con tacto la abundancia, administrando con éxito los recursos nuevos que han llegado (Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesus…), con impacto inmediato en el campo. Y en el vestuario. No solo ha reformulado el ataque de manera casi radical (se mantienen Lamine Yamal y Raphinha, transformado en un ‘nueve’ terriblemente eficaz, con ocho goles en los primeros cinco partidos) sino que ha modificado la ideología del juego azulgrana en el centro del campo con la inclusión de Rodri, una pieza que por sí sola protagoniza toda una revolución. Se ha visto que el Barça sí lo necesitaba. Quizá no tanto como el Madrid. Pero sí era básico para acometer tanto cambio.

Y hasta en la defensa, la línea que menos se ha tocado, ha sufrido cambios estructurales porque la salida de Araujo no ha supuesto la llegada de ningún otro central. Optimiza el entrenador los recursos que tiene. Basta ver el caso de Andreas Christensen, a quien el club renovó este pasado verano. Ha jugado en este mes casi más de la mitad de minutos (298) que en toda la pasada temporada (543), castigado como estaba por las lesiones. Flick cree en él y lo potencia para darle, además, minutos de descanso a Gerard Martín, su central zurdo titular.

Nuevo 'statu quo'

En cinco espectaculares partidos, el alemán ha cambiado el Barça de arriba a abajo. Pudo quedarse quieto el técnico, refugiado en el éxito doméstico, con dos Ligas consecutivas, pero decidió todo lo contrario. En su tercera temporada, y avalado por el éxito de su obra anterior, Flick ha elegido hasta a los dos primeros capitanes de la plantilla (Raphinha y Pedri) creando un nuevo 'statu quo' del Barça. Nada es ya como antes, capaz como ha sido el técnico de atenuar las salidas de Lewandowski, el ‘nueve’ con el que había vivido siempre, tanto en el Bayern como en Barcelona, Ferran Torres y Rashford con una decisión táctica valiente -situar a Raphinha en el eje del ataque- sino alterar, y de manera muy notable, el funcionamiento de la delantera. Con Gordon o Adeyemi abriendo el campo por la izquierda, creando otro foco de peligro para no depender casi de forma exclusiva de la inspiración mágica de Lamine.

No es, por lo tanto, el mismo Barça de siempre. Ni mucho menos. Las transformaciones han sido mucho más profundas de lo que parecen. Tanto en el juego -es el mejor equipo de Flick en sus inicios, con una salida prodigiosa del curso, sin notar las secuelas del exitoso Mundial de la España campeona- como en el orden interno de la plantilla, que ha modificado sus liderazgos de tal manera que algunos le han venido impuestos por el entrenador (Raphinha y Pedri como símbolos) y otros auspiciados por el propio grupo con el ascenso de Eric Garcia y la inclusión de Lamine Yamal en el grupo de capitanes. Todos caminan en la dirección marcada por Hansi, quien ha utilizado a 20 jugadores en estos cinco partidos iniciales porque no quiere perder a nadie en el camino. Basta recordar lo sucedido ante el Feyenoord donde en un equipo que no tenía un delantero centro llegó a usar hasta tres. Empezó con Raphinha, su líder, continuó luego con Dani Olmo y acabó finalmente con Gabriel Jesus.

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La excelente conexión de Flick con Deco, el director deportivo, a quien conoció por vez primera en mayo de 2024 en una reunión en un hotel de Londres donde se selló el fichaje, ha sido capital en esa innovación que ha elevado al Barça a una nueva dimensión.