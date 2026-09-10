El Rayo-Espanyol apunta a jugarse en el estadio de Butarque

El Rayo Vallecano ha anunciado en su web oficial que el próximo partido liguero como local previsto para el martes 15 de septiembre frente al Espanyol se disputará, de nuevo, en el Estadio Ontime Butarque, aunque mantiene la esperanza de que la auditoria externa favorable de la Comunidad de Madrid llegue a tiempo para cambiar la ubicación del encuentro.

Esta decisión del Rayo se produce después de que LaLiga les notificase que el partido se disputará en Butarque, algo que tiene resignado al club vallecano, que "confía en la resolución inmediata" de un nuevo informe de auditoria por parte de la Comunidad de Madrid que de el visto bueno a la situación del recinto en materias de "seguridad y salubridad" y les permita cambiar inmediatamente la ubicación del encuentro y volver a Vallecas.

"Poco probable"

Desde la Comunidad de Madrid han informado que están tratando de acelerar ese nuevo informe de auditoría pero que al tratarse de una empresa externa no manejan ellos los plazos. De hecho, hace tres días el Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid aseguró que veía "poco probable" que el partido se pudiese disputar en Vallecas.

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En caso de que finalmente se dispute el partido en Butarque, ésta sería la tercera vez esta temporada, y cuarta del año, que el Rayo se 'exilie' a Butarque.