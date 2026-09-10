Las primeras veces, por Jordi Puntí

¡Cómo nos gusta comparar, sobre todo en época de bonanza! Jugadores, equipos, goles, datos: nadie se escapa. El nuevo Iniesta, el nuevo Puyol. Un gol digno de Luis Suárez. O bien: Flick es ya el entrenador con más victorias de la historia del Barça en sus primeros 80 partidos. Es muy sugestivo: cuando jugamos a comparar a nuestros ídolos, nos proyectan hacia el pasado feliz, a la vez que nos dan autoestima en el presente y confianza en el futuro. Es lo que ocurre con este Tercer Barça de Hansi Flick. Comparemos, pues.

Empecemos por el hambre del equipo. Esta glotonería insaciable del gol me recuerda las goleadas del Barça de Guardiola, el del sexteto, cuando decía que la mejor forma de corresponder a un rival es no bajar la guardia y seguir dando espectáculo: el respeto por encima de la indiferencia. La otra gran comparación de estos días es Rodri: llevamos años esperando al nuevo Busquets y parece que ha llegado. Su omnipresencia y el dominio en el ritmo del partido nos lo recuerdan, y de paso libera a Pedri para que a ratos nos haga revivir una aparición de Iniesta. En clave de futuro, también Bernal busquetea y no tiene los 30 años de Rodri, y la irrupción de Espart nos lo ha revelado como un híbrido con el control y la visión de Xavi y el posicionamiento de Philip Lahm (la comparación es de Flick).

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Felicitaciones para Adeyemi tras su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord en la Champions. / JORDI COTRINA / EPC

La escuela de fútbol del Barça favorece a los símiles. Es puro platonismo, como si hubiera una idea esencial, perfecta y eterna, que replican generación tras generación. Pero la gracia es que ningún jugador es exactamente igual, no son robots replicantes, sino que cada uno aporta algo único. Por eso también nos emocionan las primeras veces. El miércoles, ante el Feyenord, Lamine marcó su primer gol de falta en el Camp Nou y se puso el brazalete de capitán por primera vez. Y Gabriel Jesus consiguió su primer gol como azulgrana con el primer balón que tocaba (con la cabeza). ¿Y Raphinha? ¿Con quién podemos compararlo? La sorpresa de este año es que todo lo que hace es inesperado, como si descubriéramos un nuevo talento cada partido: tiene dentro a una multitud de jugadores, y no lo sabíamos.