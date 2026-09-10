Los pitos del Bernabéu a Vinícius afectan al brasileño y preocupan al Real Madrid

Vinícius vive días complicados. El brasileño no atraviesa por un buen momento anímico y futbolístico, como advirtió José Mourinho en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras la victoria blanca sobre el Inter de Milán el pasado martes: "Que Vinícius no está a tope es una cosa que ves tú, veo yo y vemos todos. Hasta él lo sabe". Sin embargo, el técnico respaldó al brasileño en los micrófonos: "Vinícius ha tenido una entrega en el partido muy buena y tengo mucho respeto por esta versión de 'Vini'. Ya le dará para ganar los partidos. Pero si trabaja para el equipo tiene siempre mi respeto y mi cariño. Jugar ante un equipo con tres atrás proyectando carrileros es muy difícil. Los extremos han hecho muy buen trabajo. Cuando Vinícius está a tope marca los partidos y eso es lo que esperamos que haga. Pero quien da todo no está obligado a dar más".

El problema es que la grada del Santiago Bernabéu no piensa igual, a juzgar por la pitada que dedicó al carioca en varias ocasiones durante el partido. No solo cuando no acertó a desbordar a sus defensores, también cuando su nombre fue anunciado por la megafonía en el once o cuando remató una jugada que no terminó en gol. Parece que una parte importante de la grada se ha cansado del brasileño y de su actitud desafiante en muchas ocasiones, por más que ahora muestre un perfil bajo.

Sin embargo, su renovación por el Real Madrid hasta 2032 ha cambiado la situación y complica más el caso. El Real Madrid hizo oficial el pasado 6 de agosto la renovación de Vinícius hasta 2032 asumiendo una ficha de 24 millones netos anuales, muy por encima de los 18 que sumaba y lejos de los 30 que pedía el futbolista. Pero el brasileño, que finalizaba contrato en 2027, ha recuperado una parte importante de los derechos de imagen, lo que le permitirá disparar sus ingresos.

El pulso con Xabi Alonso

Resuelta la continuidad de Vinícius ahora el problema es el divorcio público del Bernabéu con el futbolista. Un enfrentamiento que preocupa mucho en el club y que desde los despachos se achaca, más allá de su estado de forma actual, a su enfrentamiento con Xabi Alonso, que terminó costándole el puesto al técnico donostiarra. Hay una parte del madridismo que le culpa del despido del técnico vasco y no se lo perdona, rebajando con ello la responsabilidad de Florentino Pérez, quien se posicionó del lado del futbolista y bajo el pulgar a Xabi. Los pitos, por tanto, son herencia de los dos últimos años del equipo, en el que no se ha ganado ningún título, lo que también salpica a Kylian Mbappé.

La grada también dedicó pitos al delantero francés, que en la rueda de prensa previa al Inter, mostró su enfado al ser señalado por los fallos en Sevilla, lo que le costó la derrota al Real Madrid. Mbappé reivindicó su producción goleadora cuando se le echó en cara su falta de actitud defensiva, algo que le persigue desde que llegó al Real Madrid. Tampoco se mostró especialmente empático con Vinícius, con quien se limitó a comentar que comparte el interés por ganar títulos. La diferencia entre Mbappé y Vinícius es que el francés volvió a marcar ante el Inter, gol que resultó decisivo para ganar el partido.

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En el Real Madrid esperan que el fútbol y los goles acallen los silbidos a Vinícius y se recupere la normalidad en la relación entre el brasileño y la grada. El futbolista atraviesa por días complicados y esta situación le ha afectado anímicamente. No entiende la saña de los aficionados contra su persona, especialmente ahora que ha renovado por cinco temporadas más demostrando su lealtad al club (así lo entiende él). Florentino es el principal apoyo del jugador y el 'culpable' de que siga siendo en el Madrid hasta 2032. El jugador sabe que esto solo se soluciona con goles, pero también sabe que si el Madrid vuelve a cerrar otra temporada sin títulos él será el principal señalado. Vinícius está en la diana del madridismo.