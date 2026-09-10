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NBA 2K27 redefine el baloncesto y da el salto a su primer multijugador paritario y mixto

La estadounidense Caitlin Clark, en el Mundial femenino de baloncesto.

La estadounidense Caitlin Clark, en el Mundial femenino de baloncesto. / CLEMENS BILAN / EFE

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Efe

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NBA 2K27, la nueva entrega de la aclamada saga de videojuegos de simulación de baloncesto, llega este año con importantes novedades en su jugabilidad, con un modo más inmersivo y realista, y como novedad el multijugador “La Ciudad” incluirá la posibilidad de crear avatares femeninos y será por fin paritario y mixto, con jugadores y jugadoras de todo el mundo dentro de la misma cancha.

NBA 2K27 (PS5, Xbox,Steam, Nintendo Switch 2) necesita mostrar novedades importantes cada año para poder atraer a los jugadores al margen de las actualizaciones de plantillas. Para ello, se ha centrado en su online, creando un universo virtual inmenso, y en la nueva tecnología ProPlay que traslada la sensación real de la NBA mediante más de 7.000 nuevas animaciones.

Rediseños

Ahora, el título se centrará más en la destreza de cada jugador, con rediseños de sistemas de tiro, colisiones o bloqueo y réplicas de los movimientos de las estrellas de la NBA, alejándose de las fórmulas automatizadas de defensa y ataque de otras entregas.

Avatares femeninos

El modo multijugador ‘La Ciudad’ ahora cuenta con avatares femeninos por primera vez en la franquicia, con lo que se podrán crear jugadoras de baloncesto, participar en todos los formatos de juego y customizar esos personajes virtuales con todo tipo de accesorios para ambos sexos. Además, para equilibrar el resultado de los partidos, el juego hará primar la habilidad de los jugadores antes de su aspecto físico.

'La Ciudad' se desarrolla como un espacio interactivo inmenso, con edificios, tiendas virtuales y, por supuesto, canchas de baloncesto en gimnasios y en la calle, en la que los jugadores tienen que crear de cero su avatar y mejorarlo a base de entrenamientos, partidos online y diseño, con ropa que se puede comprar con los puntos que se vayan ganando durante las partidas.

La máquina del tiempo de la NBA

En su vertiente narrativa, NB2K27 apuesta por duplicar la duración de su modo historia ‘MiCarrera’, con una trama que arranca en la G League (las ligas de desarrollo) hasta la NBA, permitiendo, además, disputar este modo por primera vez junto con otra persona gracias a un modo cooperativo.

Un modo historia que además se mete en la máquina del tiempo para ofrecer el formato ‘Eras’, que permite jugar en cinco épocas históricas, desde la era Magic Johnson y Larry Bird (1984), la del dominio de Michael Jordan en los 90 o la moderna con LeBron James, con un diseño específico acorde a las presentaciones televisivas y el diseño adaptadas a cada época. Pura nostalgia.

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Un título que no puede ser más completo, con las clásicas ligas femenina y masculina o el modo de cartas de ‘My Team’, y que cuenta con novedades muy importantes a nivel jugable. Gráficos hiperrealistas, un sonido inmersivo y una banda sonora con temas de Bad Bunny o Snoop Dog completan un título que es una experiencia única para vivir desde dentro la NBA.

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