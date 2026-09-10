Maica García denunciará al Sabadell tras quedarse fuera del equipo después de ser madre

La campeona olímpica y mundial Maica García denunciará ante la justicia al Astralpool Sabadell después de que el club le comunicara que no contaba con ella para la próxima temporada tras regresar de su permiso de maternidad.

La nueva jugadora del CN Sant Andreu, que denunció su situación en una entrevista con EL PERIÓDICO el pasado lunes, volvió a asegurar que no se merece este desenlace después de 32 años de relación con una entidad que considera "su vida".

"El Sabadell es mi vida y será mi club toda mi vida. Soy de aquí, he crecido aquí. Las personas van y vienen, las personas del club van y vienen. Me voy muy dolida por unas personas que llevan este club. Estoy descontenta con esta gestión, no me lo merezco yo ni nadie", apuntó la boya española.

Defiende que su contrato debía renovarse automáticamente

García explicó su situación en las instalaciones de su nuevo equipo, el CN Sant Andreu, donde repasó los meses transcurridos desde que comunicó su embarazo, en enero de 2025, hasta su salida del club vallesano.

Tras dar a luz, inició su regreso a los entrenamientos con la convicción de que su vínculo contractual con el Sabadell se extendía hasta el 31 de agosto de 2027. Su interpretación se apoyaba en el artículo 6 bis del Real Decreto 1006/1985, introducido por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

"Estaba tranquila, quería hablar con mi club, de manera pública y privada, todo el mundo sabía que yo quería continuar. Ellos no eran conscientes, o no lo han sido, de que había esta ley. Yo daba por hecho tranquilamente que iba a llegar a Los Ángeles jugando para el Sabadell", señaló.

Los JJOO de Los Ángeles 2028

Su objetivo era regresar a la élite y mantener vivo el sueño de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con su hija viéndola "en las gradas". Sin embargo, ese camino comenzó a torcerse cuando, en distintas conversaciones, el club vallesano le trasladó que no contaba con ella.

"Se referían a una Maica que no es la de hace diez años. He sido madre, me ha cambiado la vida, pero siento que soy una jugadora que puede volver a la élite y seguir soñando con llegar a los Juegos", apuntó.

La situación le provocó "muchísimo dolor" y "un cuadro fuerte de ansiedad", según reconoció entre lágrimas. Pese a ello, García insistió en que no guarda "rencor" al club en el que creció y con el que conquistó más de 70 títulos, entre ellos siete Ligas de Campeones, aunque considera que las formas "no han sido las adecuadas".

"Mi contrato acababa el 31 de agosto y durante ese tiempo no tuve más comunicación por parte del club. La semana pasada me llamó Recursos Humanos y después me encontré el mensaje de la Seguridad Social de que me habían dado de baja", relató.

Según García, las razones que le trasladó el Sabadell fueron "el proyecto deportivo y las decisiones técnicas", argumentos que la jugadora ha contrapuesto a sus más de tres décadas de trayectoria en la entidad. "He liderado muchos proyectos deportivos de este club", recordó.

Prevé llevar al Sabadell a los tribunales

García llegó al Sabadell en 1994, con apenas cuatro años, y ha decidido recurrir a los tribunales para defender su posición. "Me planteo denunciar, llevar a los tribunales al Sabadell. Estoy con mi equipo jurídico y en breve habrá noticias", afirmó.

Más allá de su caso particular, la campeona reivindicó la necesidad de facilitar la maternidad en el deporte de élite y defendió que su regreso puede servir de referencia para otras deportistas.

"Estoy liderando un cambio social. Antes no tenía un referente, un ejemplo que hubiese sido madre y hubiese vuelto a la élite. Quiero luchar por las próximas niñas o mujeres que quieran ser madres para que tengan el camino más fácil", explicó.

La salida del Sabadell no ha supuesto, en cualquier caso, el final de su carrera. Tras conocer la decisión del club, García encontró continuidad en el CN Sant Andreu, con el que ha firmado hasta el verano de 2028. "Tuve propuestas interesantes, pero el Sant Andreu ha sido muy comprensivo con la situación y me ha dado tranquilidad", señaló.

La boya reconoció que su última temporada estuvo marcada por un posparto "complicado", por lo que su primer objetivo pasa por recuperar su mejor versión, regresar al máximo nivel y volver a abrir la puerta de la selección española.

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"Estoy recuperándome para volver al máximo nivel. Es un objetivo personal, conseguir una versión mía mucho mejor y luchar por volver a entrar en las listas cuanto antes", concluyó.