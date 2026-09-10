El Ilerna Lleida remonta al FIATC Girona (88-98) y se mete en la final de la Liga Catalana

El Ilerna Lleida se ha clasificado para la final de la Liga Catalana ACB tras vencer este jueves al FIATC Girona por 88-98 en la segunda jornada del grupo 2 y sumar dos triunfos en sus dos partidos, tras una nueva remontada en una segunda parte en la que fue muy superior su rival.

Los dos equipos salieron imprecisos, con la falta de rodaje propia de la pretemporada, y con muchas rotaciones. En apenas tres minutos, ambos técnicos habían hecho ya cuatro cambios cada uno.

La primera canasta del partido fue un triple de Batemon, del Ilerna Lleida, pero fue el FIATC Girona el que tomó la iniciativa en el marcador desde el principio, con el base estadounidense Mac McClung llevando las riendas. A los ilerdenses parecía pesarle haber jugado 24 horas antes ante el Joventut.

El Girona, que tenía las bajas de Jassel Pérez, Isaac Vázquez, Maxi Fjellerup y Aljaz Kunc, fue mejor en los primeros 20 minutos, y llegó a disponer de una ventaja de 12 puntos (43-31), con buenos minutos de Geben y Pluta y superioridad en el rebote ofensivo.

Una muestra de las dificultades de Ilerna Lleida para meterse en el encuentro era el porcentaje de 0 de 5 en tiros libres del francés Perrin, desaparecido en el inicio. Pero un arreón final de Rodríguez y Mcghee permitió al equipo de Gerard Encuentra ajustar el marcador hasta el 46-39 con el que se llegó al descanso.

Cambio de cara

Y como pasó el miércoles en el partido contra el Joventut, el Ilerna Lleida cambió completamente de cara tras salir de los vestuarios y arrolló al FIATC Girona en el tercer cuarto. Salió muy intensado en defensa y en apenas cuatro minutos ya iba por delante (52-55) con unos enchufados Mcghee y Ejim.

El equipo ilerdense encontró el camino y en un abrir y cerrar de ojos ya había abierto una brecha de 13 puntos. Sergi Martínez mantenía a los gerundenses con vida, pero el tercer final acabó 64-78 y con la sensación de que los de Gerard Encuentra tenían la victoria en el bolsillo. La nota negativa fue una nueva lesión del pívot del Lleida Diagné, que se marchó antes de acabar el tercer cuarto con problemas en su rodilla izquierda.

EL último cuarto comenzó igual: con un Ilerna muy superior que alcanzó los 22 puntos de ventaja (64-86). El choque estaba ya prácticamente sentenciado, aunque el conjunto de Moncho Ferñández no tiró la toalla y maquilló el resultado hasta el 88-98 final.

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El Ilerna Lleida espera rival para la final, que se disputará el domingo, a las 12.00 horas, en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona.