La Federación Francesa también retira su apoyo a Infantino de cara a una reelección en la FIFA: "No está a la altura"

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este jueves que también retira su apoyo al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a una posible reelección en su cargo el año que viene, por considerar que se han producido acontecimientos "totalmente contradictorios con los principios esenciales de una buena gobernanza y con los valores del fútbol", en relación al proyecto de buscar inversores privados en una empresa que gestionaría, en otros torneos, la Copa del Mundo.

"Reunido este jueves 10 de septiembre en París a petición de su presidente, Philippe Diallo, el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol decidió retirar por unanimidad el apoyo de la FFF a Gianni Infantino de cara a la elección para la presidencia de la FIFA, que se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat (Marruecos)", señaló el comunicado del organismo en su página web.

La federación recordó que si bien "inicialmente" había dado su apoyo al actual mandatario, "quien entonces era el único candidato a su propia sucesión", ve que "las condiciones que justificaban dicho respaldo ya no se cumplen", recalcando que "surgieron una serie de acontecimientos que implicaban directamente a la gobernanza de la FIFA y a su presidente, los cuales resultaban totalmente contradictorios con los principios esenciales de una buena gobernanza y con los valores del fútbol".

La venta de los derechos comerciales del Mundial

La FFF se refiere al proyecto "impulsado" por Infantino de crear FIFA Forward Enterprise, una sociedad comercial que "incluiría, entre otros activos, los derechos de la Copa del Mundo" y "abrir su capital a inversores externos". En este sentido, Philippe Diallo, máximo mandatario federativo, subrayó que "un proyecto de tal trascendencia para el futuro del fútbol no podía plantearse sin una información completa, una consulta exhaustiva y un proceso de toma de decisiones totalmente transparente". "La gobernanza de la FIFA no está a la altura de lo que representa el fútbol", aseveró.

El ente incide en que aunque en este proyecto haya sido "abandonado definitivamente gracias a una reacción coordinada en el seno de la UEFA" y "en colaboración con otras confederaciones", la cuestión de la gobernanza de la FIFA "no puede considerarse resuelta". "En este contexto, marcado por las recientes iniciativas del presidente de la FIFA que han perjudicado gravemente la imagen y la unidad del fútbol, la FFF ha decidido retirar su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones a la presidencia de la FIFA en marzo de 2027", remarcó.

"La FFF aboga por elaborar, en concertación con las confederaciones, las federaciones nacionales y todas las partes interesadas (jugadores, aficionados...), un proyecto para el fútbol mundial que impulse una reforma profunda de la gobernanza de la FIFA y continúe el desarrollo del fútbol combinando excelencia y solidaridad", añadió al respecto.

Ronda de consultas

Por este motivo, la FFF informó que iniciará en los próximos días "una ronda de consultas con personalidades francesas e internacionales cuya experiencia y competencia en materia de gobernanza -más allá del ámbito estrictamente deportivo- constituyen una referencia".

"El objetivo de estas consultas será enriquecer la reflexión colectiva y formular propuestas para una transformación profunda de la gobernanza de la FIFA, con el fin de restaurar la confianza, reforzar la transparencia y garantizar la independencia y la ejemplaridad del organismo rector del fútbol mundial. De este modo, la FFF, como miembro fundador de la FIFA, pretende contribuir a un debate esencial para el futuro del fútbol, su regulación y su desarrollo", sentenció.

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De este modo, la FFF se une públicamene a varias federaciones europeas, entre ellas las de Inglaterra, Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Escocia, Gales, Bélgica o Noruega, a la hora de retirar su apoyo a Infantino