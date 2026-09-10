¿Qué estaríamos pensando si el Madrid de ‘Mou’ hubiese tenido el arranque del Barça de Flick?

Es bastante sencillo de plantear y muy fácil de entender. ¿Cómo?, pues pensando, por ejemplo, si la cosa hubiese ido al revés. Es decir, que después de dos ‘nadapletes’ del Barça, Joan Laporta tira la casa por la ventana (bueno, la ha tirado, pero no como el Real Madrid), se trae a su entrenador talismán, ficha a un chavalito por 140 millones de euros (que no juega) y, en cinco partidos, cuatro de Liga y el primero de Champions, descubre que el Real Madrid, con cuatro retoques, gana todos los partidos, mete 22 goles, es decir, más de cuatro por encuentro, crea 80 ocasiones, le meten solo tres tantos y lidera LaLiga y la Champions.

¿Qué estaríamos pensando?, pues lo que piensa Gonzalo Miró, por ejemplo, que al Barça le vendrá un bajón y que cuando se enfrente a un equipo de verdad, en España o en Europa, notará la baja de un goleador, de Ferran Torres, que, por cierto, ya es Pichichi de la Champions. Eso estaríamos pensado. Bueno, eso y, además, publicaríamos titulares del tamaño de “el vestuario del Real Madrid no tiene dudas”, que es como decir, tiene dudas. Debe tenerlas, es tercero de LaLiga y está fuera del Top-8 en la Champions.

Es evidente que esto que está sucediendo es un poco de broma. Quiero decir, son los inicios y todo puede pasar, es verdad. Pero aquellos que, como Gonzalo Miró, piensan que esto es muy largo y que hay tiempo para todo, deberían pensar, también, que también hay tiempo para que la brecha sea aún mayor.

El capitán Raphinha dialoga con Hansi Flick, en el Barça-Feyernoord. / Jordi Cotrina / EPC

Es decir, hay tiempo para que el Real Madrid de José Mourinho mejore, pero hay el mismo tiempo para que se quede estancado. Y por lo visto en el campo del Espanyol, en La Cartuja y ante el Inter (¡ojo, tres de cinco partidos!), los brotes verdes se cuentan con los dedos de una mano. Todo es Courtois, siempre Courtois, patada a seguir y que corran los de arriba, que solo corren hacia adelante, continúan sin defender y siguen siendo mimadísimos por el ‘mister’.

Aquellos que dicen que el Barça no puede seguir a este ritmo durante nueve meses tienen razón. Nadie puede seguir a este ritmo durante nueve meses. Pero todos, todos, han pinchado, todos (sí, sí, en Europa también, hasta el mismísimo PSG), menos el Barça. Y recuerden que Hansi Flick pidió que no juzgásemos a su equipo hasta octubre. Falta un mes.

Al Barça, aunque muchos miren de reojo el espectacular inicio, único, bestial, de Ferran Torres en el PSG, le está saliendo todo redondo. Y Flick está utilizando a toda la plantilla, los tiene enchufados a todos y todos rinden al mil por mil cuando saltan al campo, de titulares o de suplentes.

Tienen razón los que dicen que esto no es normal, que esto es muy largo, que al Barça le pasarán cosas, pero ya quisieran todos, todos, vivir el portentoso y lujoso inicio de temporada que está protagonizando el equipo de Hansi Flick.

Cierto, Joan García también ejerce de Courtois más veces de las que quisiera, pero es el riesgo que impone Flick. Se asume y punto. Tienes a uno de los mejores porteros del mundo y eso te protege. Todo suena escandaloso ¿verdad? para ser cierto, pero es real, auténtico, cierto, está ocurriendo ante los rivales que les ha tocado y punto.

La manera que está jugando el Barça, su ritmo, su sinfonía, su eficacia, es, probablemente, lo que más inquieta, lo que más nervioso está poniendo al madridismo sociológico, que ve como el Real Madrid volvió a pasar de Rodri y el Barça se ha inventado un 9, que se llama Raphinha;, su primer gol de ayer (control, recorde y golazo) es puro Romário; un Espart genuino; un Cubarsí imperial; un Messi, que se llama Lamine Yamal; una máquina de devorar kilómetros, recuperaciones y goles que responde al nombre de Fermín y, sobre todo, ha demostrado que el cántico de los viejos entrenadores, “los buenos siempre se entienden, los buenos siempre tienen que jugar juntos”, es una maravillosa realidad de la mano de Pedri y Rodri.

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Esto solo acaba de empezar. Tiene razón Gonzalo Miró. Pero ya quisieran todos estar protagonizando el arranque que luce este Barça intratable. Cuando suba la marea, ya veremos cómo cruzamos el río, pero, de momento, no hay nadie que surfee mejor que el Barça, nadie.