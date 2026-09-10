Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaIncendio en MontjuïcCrimen ManresaCeutaEkaizerColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

BALONCESTO (MUNDIAL): AUSTRALIA-ESPAÑA (66-89)

España arrasa a Australia y se cruzará con Estados Unidos en la lucha por las medallas

Las de Méndez completaron su mejor actuación en el cuarto de final ante Australia (66-89). Jugarán la semifinal con las ‘yankees’ este sábado (20:00)

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia.

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia. / FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España se medirá a Estados Unidos después de ofrecer su mejor versión ante Australia en un partido en el que Miguel Méndez exhibió la profundidad de banquillo, una magnífica defensa de zona y un gran acierto en el tiro. Australia, que ha estado en siete de las últimas ocho semifinales de los Mundiales, llegaba con una rotación corta de nueve jugadoras. Y el seleccionador español apostó de inicio por un equipo dominante en la pintura con Fam, Gustafson y Conde ante el Run&Gun de las aussies. Los tres triples de Reid fueron respondidos por tres de Iyana, mientras Gustafson hacía daño dentro. Después Torrens y Carrera recogían el testigo y España se manejaba con desparpajo en ataque con 5 triples de 7. A eso sumaban una defensa impenetrable, cero pérdidas y siete asistencias. Intachable primer cuarto (17-31).

Infalibles en los triples

Australia reaccionó con un parcial de (8-2) de inicio, pero las de Méndez leían perfectamente en ataque el juego exhibiendo su profundidad de banquillo (28-46) y manteniéndose por encima del 70% en triples. La zona española colapsaba a las australianas (19 pérdidas) y las de Méndez dominaban la zona (20 rebotes a 11) para dejar el partido roto al descanso (37-58). El tercer cuarto fue mucho más intenso en defensa, con España tensando los ataques australianos y rebajando la producción ofensiva en un parcial exiguo en la anotación (14-12) que dejó el marcador (51-70).

Noticias relacionadas

España cerró el partido con victoria y una gran imagen, especialmente en la primera parte, que deja buenas sensaciones para el partido que las medirá este sábado (20 horas) a la gran favorita Estados Unidos. Las yankees han dejado alguna duda y si las de Méndez ofrecen su mejor imagen no es descartable la sorpresa. Será la primera de las dos oportunidades para colgarse una medalla, que es a lo que vinieron a Alemania.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias
  2. Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense tras la compra del Cornellà
  3. Nominados al Balón de Oro 2026: Pedri y Raphinha se quedan fuera de una lista con seis campeones del mundo
  4. Alcaraz cae ante Shelton en una batalla épica de más de 4 horas y se despide del US Open
  5. Maica García, la campeona olímpica a la que el Sabadell ha descartado tras ser madre: 'Es muy doloroso. Con mi embarazo, mi contrato debía prorrogarse. La ley hay que cumplirla
  6. El Barça promueve una campaña en favor del catalán con la implicación de varios jugadores del primer equipo
  7. El FC Barcelona vende suss terrenos de Can Rigalt por 30 millones de euros
  8. Barcelona - Feyenoord de Champions, en directo

España arrasa a Australia y se cruzará con Estados Unidos en la lucha por las medallas

España arrasa a Australia y se cruzará con Estados Unidos en la lucha por las medallas

Carlota Ciganda y la 'rookie' Julia López buscan ayudar a Europa a recuperar la Solheim Cup

El Ilerna Lleida remonta al FIATC Girona (88-98) y se mete en la final de la Liga Catalana

Tebas: "Si se cambian los temas de gobernanza de FIFA creo que la final será en España"

El Barça pierde a Makoundou por seis semanas por una tendinopatía rotuliana

El Barça pierde a Makoundou por seis semanas por una tendinopatía rotuliana

Enric Mas da un paso de gigante en Jerez para ganar la Vuelta

Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Si se cambia la gobernanza de la FIFA, creo que la final del Mundial 2030 será en España"

Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Si se cambia la gobernanza de la FIFA, creo que la final del Mundial 2030 será en España"

El Barça recupera al fin la normalidad en su límite salarial y el Real Madrid bate el récord histórico

El Barça recupera al fin la normalidad en su límite salarial y el Real Madrid bate el récord histórico