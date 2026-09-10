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La ronda española

Enric Mas da un paso de gigante en Jerez para ganar la Vuelta

Enric Mas.

Enric Mas. / MOVISTAR TEAM

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Jerez de la Frontera (enviado especial)
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Quedan ya sólo tres etapas y la Vuelta superó este jueves una de los días claves de competición con la contrarreloj individual de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera donde se impuso el corredor suio Stefan Küng. Enric Mas, por su parte, dio un paso de gigante para ganar la Vuelta el domingo al perder sólo 33 segundos con Primoz Roglic que se siúa ahora segundo a 1.37 minutos del ciclista mallorquín.

Este viernes retorna la montaña a la Vuelta con la disputa de la etapa malagueña entre Velez Málaga y la cumbre de Peñas Blanca por encima de la localidad de Estepona. Tendrá un recorrido total de 190 kilómetros y tres puertos de montaña.

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