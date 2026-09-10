Carlota Ciganda y la 'rookie' Julia López buscan ayudar a Europa a recuperar la Solheim Cup

El recorrido de Bernardus Golf, en los Países Bajos, acoge desde este viernes al domingo una nueva edición de la Solheim Cup, la competición por equipos entre Europa, que contará con dos españolas como la habitual Carlota Ciganda y la 'rookie' Julia López, y Estados Unidos, siempre con su pléyade de estrellas y que defiende su victoria de 2024.

La vigésima edición de este evento volverá a tener protagonismo nacional con la presencia una vez más de la navarra, elegida por octava vez en un equipo europeo que estará liderado en la capitanía por la sueca Anna Nordqvist.

Ciganda, heroína de Europa en la victoria en Finca Cortesín (Málaga) cuando, con su cuarto punto, dio el trofeo a las locales, no está en su mejor momento, pero eso no importa demasiado en la Solheim Cup donde su experiencia puede ser igualmente clave, sobre todo para ayudar a Julia López.

Promesa

La jugadora malagueña, una de las grandes promesas del golf nacional, fue una de las designaciones de la capitana del equipo junto a la inglesa Mimi Rhodes, la irlandesa Leona Maguire y la francesa Natasia Nadaud después de brillar en el LPGA, aunque tampoco llega con sus mejores sensaciones.

Las inglesas Charley Hull, también en su octava Solheim, y Lottie Woad, la alemana Esther Henseleit, las suecas Maja Stark y Linn Grant, la danesa Nanna Koerstz Madsen y la francesa Celine Boutier completan un equipo en el que ni Ciganda ni López participarán en los primeros 'foursomes' (cada jugadora juega su bola) que abrirán el evento y deberán esperar a ver si tienen su oportunidad en los 'fourballs' (cada jugadora juega su bola) posteriores.

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Por su parte, los Estados Unidos, con Angela Stanford como capitana, se presentará con un equipo lleno como siempre de grandes figuras como Nelly Korda, número uno del mundo, Lauren Coughlin, Auston Kim, Allisen Corpuz, Angel Yin, Jennifer Kupcho, Megan Khang, Andrea Lee, Alison Lee, Rose Zhang, Yealimi Noh y Lindy Duncan con el que buscarán su primera victoria en suelo europeo en once años y defender su victoria en casa de 2024 por 15,5 a 12,5.