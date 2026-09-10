Brizuela mantuvo a flote a un Barça con dos caras

El Barça volvió a ofrecer dos caras diferentes en la victoria por 88-84 frente al MoraBanc Andorra en una Lliga Catalana en la que este viernes se jugará ante el Kids&Us Manresa el pase a una final en la que estará el Ilerna Lleida tras vencer por 88-98 al FIATC Girona. Se pasó del ritmo endiablado de los primeros 20 minutos a la buena defensa andorrana en la segunda parte y a las dudas de un equipo azulgrana sin Tosan Evbuomwan, Kevin Punter ni un Yoan Makoundou que estará seis semanas KO.

Darío Brizuela fue el más regular con 19 puntos y un gran control de cada momento del partido. Ansioso de gustar por momentos, Tyrese Martin ofreció pinceladas de su talento (16 puntos) y Joel Parra volvió a cumplir con creces con 14 y siete rebotes. En el bando del Principat brilló el exazulgrana Kyle Kuric con 21 puntos y +24. Da gusto verlo jugar. Tendrá 60 años y seguirá anotando.

El partido apenas estuvo igualado dos minutos (6-6), ya que a partir de ahí la explosión azulgrana desde el triple y el dominio del rebote fueron un martillo pilón para los de Zan Tabak. Darío Brizuela y Stanley Umude anotaron de tres para culminar un parcial de 12-4 que situó un sonoro 18-10 en el marcador pasado el sexto minuto.

Kassius Robertson, defendido por Justin Robinson / FCBQ

Esa dinámica se mantuvo, con un Barça que juega de maravilla en transición y al que le sigue costando cuando el rival le frena esas dos primeras oleadas. Un eléctrico Umoja Gibson y el talentoso Tyrese Martin anotaron sendos triples en los estertores del primer cuarto para cerrar los 10 primeros minutos con +12 (28-16).

La eclosión de Kyle Kuric (un tirador extraordinario) y una cierta relajación defensiva de los de Aleksander Sekulic permitieron reaccionar a un MoraBanc Andorra que se acercó a tan solo cuatro puntos (32-28, min. 12:46). Poco a poco, el Barça fue recuperando sus nuevas señas de identidad con cinco puntos seguidos de un inspirado Justin Robinson (37-30).

Gibson revolucionó el partido con su velocidad, con sus fintas y con un estilo de juego que va como anillo al dedo a lo que se quiere implementar en el Palau. Dos tiros libres del estadounidense, una canasta que llevó a Brizuela a los 10 puntos y una del finlandés Nkamhoua dejaron el partido en 52-37 en el descanso.

Cameron McGriff se levanta ante Josh Nebo / MORABANC ANDORRA

El Barça se mantenía por delante ante un rival que no bajaba los brazos y parecía esperar su momento. De hecho, un sensacional 'alley-oop' entre Gibson y Nkamhoua (67-56, min. 25:59) dio paso a los mejores minutos de un conjunto andorrano que respondió con un 'matazo' de Iwundu, aprovechando lo que tardaron en bajar los azulgranas. El parcial de 0-9 lo cerró Iwundu desde el tiro libre (69-66 al final de un tercer cuarto que acabó 17-29). Y con un triple que no anotó Rafa Luz y que habría supuesto la igualada.

Es lo que tiene apostar por correr y por el triple, que cuesta mucho mantener el ritmo cuando se acaban estos dos argumentos. La reacción del equipo fue positiva, con un notable Brizuela (19 puntos ya) y el tercer triple de Robinson para obligar a parar el partido a Tabak con 76-68 (min. 21:42). Sin estar brillantes, los de Sekulic apretaron atrás y mantuvieron el partido bajo control.

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A 3:52 del final, el 81-71 no era aún definitivo y la sentencia pareció con un triple excelente de Tyrese Martin sobre la bocina de posesión que supuso el 86-76 a 2:27 del final. Parra afeó su partido con dos tiros libres errados y Kuric estableció el 88-84, con un error andorrano bajo el aro en la última posesión. El mejor blaugrana fue Brizuela, que insiste en ser más que un 'microondas'.