Alcaraz conserva el tercer lugar que amenazaban hasta cinco jugadores en Nueva York

Carlos Alcaraz, eliminado en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, perdió 1.600 de los 2.000 puntos que defendía en ese torneo tras la conquista del título el pasado año aunque conservará el tercer puesto del ranking ATP que amenazaban hasta cinco tenistas también presentes en Nueva York, lo que constituye un consuelo para el joven jugador de El Palmar.

La derrota encajada por el tenista murciano ante el estadounidense de Ben Shelton en cinco sets (7-6 (5), 1-6, 3-6, 6-1 y 6-7 (7)) le impidió seguir optando al trofeo en la cita en la que reapareció después de cuatro meses y medio sin competir por la tenosinovitis que sufrió en su muñeca derecha, una lesión que dejó atrás, tal y como demostró en los cinco encuentros que afrontó en Flushing Meadows, incluido el que se saldó con derrota ante un rival que llegaba a Nueva York como el noveno del mundo y saldrá siendo el cuarto y que frente a Alcaraz rindió a un altísimo nivel.

El de Atlanta, con 4.180 puntos en la clasificación online, alcanzaría los 5.380 en caso de alzar el trofeo el domingo -de momento ya está en semifinales, en las que jugará frente a su compatriota Frances Tiafoe- y cabe reseñar que el pupilo de Samuel López se queda con 5.560.

Amenazas

Con el US Open ya en marcha el palmareño sentía las amenazas para mantener su posición actual del canadiense Felix Auger-Aliassime, el italiano Flavio Cobolli, el australiano Alex de Miñaur, el ruso Daniil Medvedev y el propio Shelton, quienes podían haberle rebasado en la clasificación mundial y no lo hicieron.

Todos ellos, excepto su verdugo, fueron cayendo en el torneo mientras Alcaraz iba superando rondas, hasta los cuartos, y eso propicia que el español se mantenga en el podio de la ATP por detrás del italiano Jannik Sinner, ausente en el cuarto y último major de la temporada por culpa de una inflamación tendinosa extra articular que afecta a su rodilla derecha, y también ve ampliada su desventaja en la clasificación mundial con respecto al alemán Alexander Zverev, que está en semifinales y se enfrentará en ellas al ruso Karen Khachanov.

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El de San Cándido, que no juega desde que ganó en Wimbledon el pasado 12 de julio, tiene 11.500 puntos después de haber perdido 1.300 en Nueva York, donde en 2025 fue subcampeón; y el de Hamburgo acumula 8.490, llegará a 8.990 si es finalista en el US Open y a 9.690 en caso de proclamarse campeón. Así pues, el murciano tiene una desventaja de 5.940 con respecto al transalpino y aparece 2.930 por detrás del germano que podrían llegar a ser 4.130.