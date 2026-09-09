Tyrese Martin, el referente del nuevo Barça que estudió Sociología: "Cuando termine mi carrera deportiva me veo trabajando con niños desfavorecidos"

Tyrese Martin (27 años, Allentown, Pensilvania) es considerado uno de los grandes nombres de los 11 nuevos fichajes que ha llevado a cabo este verano el Barça de baloncesto. El alero, que cuenta con una basta experiencia en la NBA, estuvo a las órdenes de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets y terminó su última temporada en los Philadelphia 76ers. Se estrena ahora en el baloncesto europeo bajo las órdenes de Aleksander Sekulic ofreciendo sus recursos para elevar el juego exterior de un equipo del que afirmó sentirse llamado a liderar.

En su presentación dijo que está preparado para liderar al equipo. ¿Por qué tiene esa convicción?

Creo que haber jugado al máximo nivel en la NBA y no ser ya tan joven me ha dado la experiencia necesaria para hacerlo. Ahora soy nuevo en Europa, pero llevo muchos años jugando al baloncesto y muchos partidos a mis espaldas. No pretendo necesariamente ser el líder del equipo, pero quiero intentar liderar con el ejemplo, ayudar al equipo a ir en la dirección correcta y entender que habrá buenos y malos momentos pero que siempre debemos mantenernos en el camino.

Llega a un equipo que es prácticamente nuevo al completo. ¿Es más fácil adaptarse cuando todos empiezan de cero?

Sí, creo que, en cierto modo, lo hace más fácil porque podemos crear juntos nuestra propia cultura y nuestra propia identidad. Hay mucha positividad en ese proceso. Ahora mismo todos estamos trabajando para construir una identidad común y encajar como equipo desde el principio. Es diferente a llegar a un equipo que ya tiene una identidad definida y en el que cuatro jugadores nuevos tienen que encontrar la manera de integrarse. Aquí estamos haciéndolo todos juntos y aprendiendo juntos. Creo que eso facilita el proceso.

Es su primera experiencia en el baloncesto europeo. ¿Cree que será muy diferente al estadounidense?

Sin duda va a ser diferente. La temporada es más larga y estaré muy lejos de casa, algo a lo que no estoy acostumbrado. Pero, al final del día, sigue siendo baloncesto. Llevo jugando toda mi vida, así que lo que voy a hacer es adaptarme, encontrar la manera de impactar en los partidos y ayudar al equipo a conseguir victorias.

¿Qué espera aportar al equipo?

Sin duda, tiro, versatilidad, defensa y rebote. Lo que el equipo necesite. Creo que esas son las facetas en las que más puedo destacar con mi juego. Siento que puedo jugar en varias posiciones. Lo que el míster necesite.

Pasó dos temporadas en los Brooklyn Nets bajo la dirección de Jordi Fernández, que es español. ¿Le dio algún consejo sobre el baloncesto europeo?

Sí, hablé mucho con él este verano mientras preparaba mi transición a Europa. Me dio información sobre diferentes clubes, entrenadores y la vida aquí. Cuando finalmente cerré el acuerdo con el Barcelona, siguió en contacto conmigo y me preguntó cómo me estaba adaptando. También me dio algunos contactos de gente que conocía aquí para ayudarme en mi transición. Desde que llegué, sigue escribiéndome prácticamente cada semana para preguntarme cómo estoy, cómo me estoy adaptando, cómo son los entrenamientos y los partidos... Es alguien a quien considero familia. Él le da mucha importancia a eso. Le respeto muchísimo y agradezco todo lo que ha hecho por mí, tanto cuando trabajamos juntos como ahora que estamos separados.

Los 11 fichajes del Barça de baloncesto posan con la camiseta. / Gorka Urresola

¿Cuál cree que será el punto más complicado de su adaptación a la Liga ACB?

Diría que, para mí y mi estilo de juego, probablemente los espacios. En la NBA hay mucho más espacio para moverse y jugar con el balón. Creo que aquí eso es distinto y tendré que acostumbrarme.

¿Recuerda cuándo empezó a jugar al baloncesto?

Claro. Fue muy natural. Iba al parque de pequeño, con unos siete u ocho años, cerca de casa y pasaba mucho tiempo jugando fuera con mis amigos y montando en bicicleta. Siempre acababa cogiendo un balón y jugando al baloncesto. Descubrí que era algo divertido y seguí haciéndolo. Con el tiempo fui amando cada vez más el baloncesto. Empecé a verlo más y a entender todo lo que podía aportar a mi vida y a mi futuro. Entonces decidí tomármelo más en serio y empezar a trabajar en mejorar mi juego.

Si pudiera hablar con aquel niño, ¿qué le diría?

Probablemente le diría que se centrara y se lo tomara en serio antes de lo que lo hice. Empecé bastante tarde a trabajar realmente en mi preparación y en mejorar individualmente. Si hubiera hecho eso antes, o si alguien me lo hubiera dicho al principio de mi carrera, creo que habría estado mucho más adelantado respecto a los demás.

También estudió Sociología en la universidad. ¿Por qué eligió esa carrera?

Me gusta trabajar con niños. Ese fue uno de los principales motivos por los que me interesó la Sociología. Siempre me ha gustado trabajar con niños y fue algo que me llamó la atención cuando estaba en la universidad, durante mi primer año.

Ahora tiene una voz y una plataforma desde la que mandar un mensaje al mundo. ¿Qué le gustaría transmitir?

Que hay que perseguir los objetivos. Nada está fuera de nuestro alcance. Lo que te propongas, con disciplina, trabajo duro y concentración, está al alcance de tu mano. Y sobre todo a los niños me gustaría transmitirles que creo que hay que mantener la cabeza centrada, estudiar y mantenerse concentrado en la escuela, además de ser una buena persona. Al final, todo eso acaba volviendo a ti.

¿Esa es también su filosofía ahora, más allá del baloncesto?

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Lo es, y aunque ahora mismo estoy jugando al baloncesto, cuando termine mi carrera deportiva me veo trabajando bajo esos prinicpios. Ayudando y devolviendo algo a los niños. Sobre todo a aquellos que necesiten ayuda, un poco de confianza extra o motivación. Definitivamente me veo trabajando en ese campo en el futuro.