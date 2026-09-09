Fútbol
El Spotify Camp Nou sabrá el 15 de septiembre si es sede de la final de la Champions de 2029
El estadio azulgrana parte como favorito ante la candidatura londinense de Wembley
Efe
El Spotify Camp Nou y el estadio de San Mamés conocerán el próximo 15 de septiembre si repiten como sedes de finales de competiciones de la UEFA, la Liga de Campeones masculina de 2029 en el caso del primero y la 'Champions' femenina de 2028 en el del segundo.
Parte como favorito el Spotify Camp Nou frente al otro candidato, el londinense de Wembley, en la reunión que el Comité Ejecutivo de la UEFA celebrará en la ciudad griega de Salónica para tomar una decisión y confirmar además el Munich Arena, única candidatura, como escenario de la final de la Liga de Campeones 2027-2028.
El Camp Nou ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, la que disputaron Milan y Steaua de Bucarest (4-0). Para 2029 será el campo con mayor aforo de Europa, con una capacidad de 104.600 espectadores.
La otra candidatura presentada es la de Wembley, que es el estadio elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales, lo que sitúa como favorito al recinto azulgrana.
Sedes Europa League, Conference y Champions femenina
El Ejecutivo de la UEFA determinará también las sedes de las finales de la Liga Europa y Liga Conferencia tanto de 2028 como de 2029 y los de la Liga de Campeones femenina igualmente de ambas ediciones.
Entre los aspirantes a la femenina de 2028 figura San Mamés, que tiene como contendientes el Parque Olímpico de Lyon (Francia), el St. Jacob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen de Estambul (Turquía).
Bilbao ya albergó la final de Liga de Campeones femenina de 2024, en la que el Barcelona ganó al Lyonnes francés (2-0) y la masculina de la Liga Europa el pasado año, resuelta a favor del Tottenham frente al Manchester United (1-0).
Sobre la mesa del Ejecutivo, que celebrará su primera reunión oficial tras su distanciamiento de la FIFA, estará igualmente las sedes de la Supercopa 2027 y 2028; la de la fase final de la 'Champions' de fútbol sala 2027 y reglamentos de diversas competiciones.
Entre ellos los cambios introducidos en el de la Liga de Naciones 2026-2027, con un nuevo sistema de 'play-offs' para la transición al nuevo formato aprobado en mayo, ya que pasará a tener de cuatro a tres ligas partir de la temporada 2028-2029.
Cada liga estará formada por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra selecciones de bombos distintos y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo. La Liga C incluirá un grupo de 7 equipos, cuyo calendario comenzará una ventana antes. Los cuartos de final, la final a cuatro y los 'playoffs' de ascenso/descenso se mantendrán sin cambios.
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