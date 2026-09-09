Rodri se disculpa por su palabras sobre el Valencia: "En ningún caso quise burlarme"

Rodrigo Hernández, jugador del Barcelona, se ha disculpado después de ser cazado por las cámaras del programa 'El Día Después', de Movistar Plus, opinando sobre el nivel del Valencia con frases como "qué malos son" o "son muy flojos" y ha asegurado que en ningún caso quiso burlarse del rival.

"Ante la controversia que se ha generado por el video del otro día, en esta vida cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso", ha dicho Rodri tras la goleada sobre el Feyenoord para tratar de zanjar la polémica.

"Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se han podido sentir ofendidos: seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya sentido ofendido. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo (José Gayà), a él y a toda la plantilla. Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa y cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario", ha insistido.

Rodrigo Hernández, y el jugador del Valencia Jesús Vázquez, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Valencia y Barcelona, este domingo en el estadio de Mestalla. / Kai Forsterling / EFE

Rodri ha dicho que en su caso desea que el Valencia "vuelva al lugar que le corresponde", porque se trata de "uno de los mejores clubes de esta liga".

Conversación privada

"Me gustaría decir que era una conversación privada, las cosas pueden haberse sacado de contexto, pero en ningún caso quise perder el respeto", ha indicado el madrileño.

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Sobre la victoria ante el Feyenoord, Rodri se mostró satisfecho. "Hemos hecho un trabajo sensacional, demuestra la voracidad y hambre de este equipo, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. El vestuario ya proyectaba esto desde fuera, fue uno de los motivos por los que vine. Estoy aquí para sumar", aseguró.