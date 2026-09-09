Raphinha canaliza la rabia del Balón de Oro con otro doblete

Quinto quedó en el Balón de Oro en 2025 y se enfadó. "Fue una decepción personal. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas", confesó Raphinha, dos meses después, digerido el cabreo después de protagonizar su mejor temporada personal y blandiendo tres títulos con el Barça. Le aventajaron Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.

Es fácil imaginar el estado de ánimo de Raphinha al verse fuera este martes de los candidatos de la edición de 2026. Su nombre ni siquiera aparece entre los 30 aspirantes que sueñan con el trofeo. Podía sospechar que las tres lesiones musculares que interrumpieron su temporada con el Barça le pasarían factura, y la que sufrió con Brasil en el Mundial, donde podía recuperar puntos en el máximo escaparate, le impidió sumar puntos. De ahí la ausencia.

"No hablo del Balón de Oro", dijo nada más terminar el partido a los micrófonos de Movistar, con el trofeo de MVP del partido. De momento. Aún anda procesando la afrenta. "Sólo hablo del Barça, que estamos haciendo una temporada espectacular", añadió. Cinco victorias en cinco partidos, con cuatro de ellos con cinco goles marcados.

"No hablo del Balón de Oro. Sólo hablo del Barça, que estamos haciendo una temporada espectacular" Raphinha — Delantero del Barça

Lamine Yamal felicita a Raphinha por su primer gol ante el Feyenoord. / Jordi Cotrina

Rabia canalizada

Debe más que una decepción. Rabia, seguramente. Pero Raphinha la canaliza en el lugar indicado. Igual que Lionel Messi cuando se enfadaba: dando lo mejor de sí mismo sobre el césped. El lugar donde se habla, según el latiguillo que tanto repiten los futbolistas.

El gol a los tres minutos frente al Feyenoord invita a establecer la relación de causa-efecto entre el desaire y la reacción airada del futbolista de no ser por la delicadeza y la sangre fría con la que abrió el marcador. Raphinha se anticipó a un defensa y revolcó por el suelo a dos más con un quiebro de cintura. Verse frente a frente con el meta Ernst y batirle fue un sencillo trámite.

Raphinha dispara a portería tras haber burlado a dos defensas del Feyenoord, ambos en el suelo. / LLUIS GENE / AFP

El hermano mayor

"Hemos estado muy bien desde el principio y marcar goles en las ocasiones del principio nos dio mucha confianza", confesó Raphinha, el hermano mayor de Lamine Yamal, de quien suele estar pendiente.

"Le conozco muy bien y se estaba yendo del partido. Le intentaba animar diciendo que marcaría", desveló, en una reflexión que establecía la diferencia de edad que existe entre uno y otro: 29 años a 19, y que explicaba también por qué Lamine Yamal acudió a abrazarse a él al transformar su primera falta directa en el 4-0. "Si uno siente que está haciendo un buen partido sale contento aunque no marque. Muchas veces me ha pasado a mí, de acabar contento por sentir que habái ehcho un buen partido, aunque los los delanteros queremos marcar siempre.

Adeyemi hace una voltereta para festejar su primer gol en la Champions con el Barça. / Jordi Cotrina

Escrita la R

No fue la actuación de Raphinha una simple respuesta al panel de especialistas de France Football. Ni el rebote por una afrenta. Ni una coincidencia. Marcó otro gol -el tercer doblete- con una ejecución tan fría como la anterior. Lleva ocho goles en cinco partidos. Inauguró la carrera del Barça para conquistar la Champions y escribió la R para entrar en la lista de 2027.

Noticias relacionadas

(El otro sonrojante ausente, Pedri, participó como colaborador necesario en dos de los goles).