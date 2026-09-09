Fútbol
Overmars (53 años) deja el Amberes por estrés y ante el temor de un "desenlace grave": "No estoy en condiciones de soportar esta vida profesional frenética"
El exfutbolista neerlandés deja su cargo como director deportivo del club belga por motivos de salud
Efe
El exinternacional neerlandés y actual director deportivo del Amberes Marc Overmars anunció este miércoles que abandona sus funciones en el club belga por motivos de salud.
"Por desgracia, el mensaje que os transmito hoy no es el que quería daros. Todo el cansancio acumulado durante los últimos meses y el enorme estrés alcanzaron desgraciadamente su punto máximo el pasado fin de semana. Todos sabéis que mi salud no es óptima. Pero hoy siento con total claridad que ya no estoy en condiciones de soportar esta vida profesional frenética y estresante", declaró.
Overmars, de 53 años, sufrió un infarto en 2022, la misma temporada en la que se estrenó en la dirección deportiva del Amberes, y un año después explicó que el 45 % de su corazón había quedado dañado.
El exjugador del Ajax, Arsenal y Barcelona comentó ante los medios que "las conversaciones para una renovación de contrato estaban ya muy avanzadas", pero se ha visto obligado a hacer caso a los médicos y parar.
"Sin energía"
"Ahora mismo estoy completamente sin energía: si no escucho a mi cuerpo, mis médicos consideran que existe un riesgo muy elevado de que se produzca un desenlace grave. Por tanto, tengo que tomar una decisión radical e interrumpir por completo mis actividades profesionales por el momento. No hay palabras para describir el dolor que esto me causa", declaró.
Overmars se despedirá de la afición de Amberes en el próximo partido en casa contra el Union Saint-Gilloise, antes de apartarse para cuidar su salud. EFE
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